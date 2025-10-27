بيان لوزارة الداخلية يهم أصحاب رخص السير!

تعلن وزارة الداخلية والبلديات- هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، تلبيةً لطلبات المواطنين وتيسيراً لأمورهم، عن تخصيص أيام عمل إضافية لاستقبال المواطنين (اصحاب العلاقة حصراً دون الوكلاء عنهم) لإستبدال الإيصالات برخص السير ورخص السوق البيومترية الخاصة بهم. pic.twitter.com/ZAFfSWueI7
— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) October 27, 2025
تعلن وزارة الداخلية والبلديات- هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، تلبيةً لطلبات المواطنين وتيسيراً لأمورهم، عن تخصيص أيام عمل إضافية لاستقبال المواطنين (اصحاب العلاقة حصراً دون الوكلاء عنهم) لإستبدال الإيصالات برخص السير ورخص السوق البيومترية الخاصة بهم. pic.twitter.com/ZAFfSWueI7
"ايليو" ضحية سلاح المخيمات.. هكذا قُتل في شاتيلا
زار وفد نيابي ضم نواب من كتلة الوفاء للمقاومة، وكتلة التنمية والتحرير، والنائب جهاد الصمد، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتحدث باسمهم النائب علي حسن خليل من قصر بعبدا.
اعلنت وزارة الشؤون الإجتماعية في بيان أنه "سيتمّ تحويل المساعدات الماليّة الشهرية للمستفيدين من برنامج "أمان "عن شهر تشرين الأول إبتداءً من الاثنين 27 تشرين الأول ولغاية الجمعة 31 تشرين الأول. ويبلغ عدد المستفيدين 162,576 أسرة لبنانية، ما يعادل773,643 فرداً، ويبلغ مجموع الأموال المحوّلة ضمن البرنامج هذا الشهر 18,784,775$".