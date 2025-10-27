الأخبار
بيان لوزارة الداخلية يهم أصحاب رخص السير!

2025-10-27 | 04:45
بيان لوزارة الداخلية يهم أصحاب رخص السير!
بيان لوزارة الداخلية يهم أصحاب رخص السير!

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات - هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، تلبيةً لطلبات المواطنين، عن تخصيص أيام عمل إضافية لاستقبال أصحاب العلاقة حصراً (دون وكلاء) لاستبدال الإيصالات برخص السير ورخص السوق البيومترية الخاصة بهم.

بيان لوزارة الداخلية يهم أصحاب رخص السير!

