ميشال معوض يعلن مقاطعته للجلسة التشريعية غداً

وشرح معوض أن موقفه ينسجم مع رفضه لتعليب المجلس النيابي، واعتراضه على إدراج القوانين بشكل معجّل وخلافاً للمادة 110 من النظام الداخلي، ما يضرب إرادة أكثرية النواب.
وأشار إلى أن الدفاع عن حق المنتشرين في التصويت ليس مجرد مسألة انتخابية، بل معركة دستورية وسيادية لضمان المساواة بين جميع اللبنانيين وحماية مؤسسات الدولة واحترام الدستور.
أعلنت وزارة الداخلية والبلديات - هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، تلبيةً لطلبات المواطنين، عن تخصيص أيام عمل إضافية لاستقبال أصحاب العلاقة حصراً (دون وكلاء) لاستبدال الإيصالات برخص السير ورخص السوق البيومترية الخاصة بهم.
أفاد مراسل "الجديد" أن 5 جرافات عسكرية إسرائيلية توغّلت نحو وادي هونين، بمؤازرة دبابة ميركافا وعربة ATV، لرفع السواتر الترابية التي كانت قد أقيمت سابقًا في المنطقة مقابل مركبا.
