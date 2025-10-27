بعد صراع مع المرض.. وفاة الإعلامي بسام براك عن 53 عامًا

توفي الإعلامي بسام بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 53 عامًا. عرف براك بمسيرته الإعلامية الطويلة منذ عام 1991، حيث عمل في الإذاعة والتلفزيون وقدم برامج متنوعة مثل «خبرة عمر» و«التباري في الإملاء».



