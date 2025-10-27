بعد صراع مع المرض.. وفاة الإعلامي بسام براك عن 53 عامًا

كما عمل مدرّبًا للأداء الإخباري والإلقاء باللغة العربية في مؤسسات محلية ودولية، وأستاذًا جامعيًا في كلية الإعلام بالجامعة الأنطونية.
"ايليو" ضحية سلاح المخيمات.. هكذا قُتل في شاتيلا
زار وفد نيابي ضم نواب من كتلة الوفاء للمقاومة، وكتلة التنمية والتحرير، والنائب جهاد الصمد، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتحدث باسمهم النائب علي حسن خليل من قصر بعبدا.
اعلنت وزارة الشؤون الإجتماعية في بيان أنه "سيتمّ تحويل المساعدات الماليّة الشهرية للمستفيدين من برنامج "أمان "عن شهر تشرين الأول إبتداءً من الاثنين 27 تشرين الأول ولغاية الجمعة 31 تشرين الأول. ويبلغ عدد المستفيدين 162,576 أسرة لبنانية، ما يعادل773,643 فرداً، ويبلغ مجموع الأموال المحوّلة ضمن البرنامج هذا الشهر 18,784,775$".