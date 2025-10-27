نفق قاتل في البقاع.. انتشال جثتين (صور)

اعلنت وزارة الشؤون الإجتماعية في بيان أنه "سيتمّ تحويل المساعدات الماليّة الشهرية للمستفيدين من برنامج "أمان "عن شهر تشرين الأول إبتداءً من الاثنين 27 تشرين الأول ولغاية الجمعة 31 تشرين الأول.



ويبلغ عدد المستفيدين 162,576 أسرة لبنانية، ما يعادل773,643 فرداً، ويبلغ مجموع الأموال المحوّلة ضمن البرنامج هذا الشهر 18,784,775$".