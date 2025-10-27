افرام: "وطن الإنسان" يقاطع.. لهذه الأسباب

نتمسّك بحقّ اللبنانيين المغتربين في الاقتراع لجميع المقاعد الـ128 النيابيّة، انسجامًا مع الدستور ومبدأ المساواة بين المواطنين. إن تغييب اقتراح القانون المعجّل، الذي قدّمته مع تسعة نواب، والرامي إلى تعديل آلية اقتراع المغتربين لتشمل كل الدوائر والمقاعد، عن جدول أعمال الجلسة، يمسّ…
"ايليو" ضحية سلاح المخيمات.. هكذا قُتل في شاتيلا
زار وفد نيابي ضم نواب من كتلة الوفاء للمقاومة، وكتلة التنمية والتحرير، والنائب جهاد الصمد، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتحدث باسمهم النائب علي حسن خليل من قصر بعبدا.
اعلنت وزارة الشؤون الإجتماعية في بيان أنه "سيتمّ تحويل المساعدات الماليّة الشهرية للمستفيدين من برنامج "أمان "عن شهر تشرين الأول إبتداءً من الاثنين 27 تشرين الأول ولغاية الجمعة 31 تشرين الأول. ويبلغ عدد المستفيدين 162,576 أسرة لبنانية، ما يعادل773,643 فرداً، ويبلغ مجموع الأموال المحوّلة ضمن البرنامج هذا الشهر 18,784,775$".