أورتاغوس وأبو الغيط.. في بيروت!

ومن المقرر أن يحضر ابو الغيط افتتاح الدورة 21 من "ملتقى الإعلام العربي
"، كذلك المؤتمر الاقليمي حول التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب، والذي تنظمه الأمانة العامة للجامعة العربية
بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل اللبنانية
، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
كما سيعقد أبو الغيط لقاءات مع رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، بهدف التأكيد على وقوف الجامعة العربية مع الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على كافة الأراضي اللبنانية، لا سيما مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية
المتواصلة على لبنان
.
من جهة ثانية، وصلت أيضاً الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بيروت
، في زيارة تستمر يومين، ومن المفترض أن تلتقي الرؤساء
الثلاثة وتشارك في اجتماع الميكانيزم.