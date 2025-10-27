أورتاغوس وأبو الغيط.. في بيروت!

وصل بعد ظهر الى مطار رفيق الدولي - ، لجامعة الدول أحمد أبو الغيط يرافقه السفير حسام زكي، في زيارة إلى تستغرق يومين، وكان في استقباله على أرض المطار، وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص ومديرة المراسم في السفيرة رلى نور الدين وممثل الجامعة العربية في لبنان السفير عبد الرحمن الصلح ووفد من الجامعة.