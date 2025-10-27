أورتاغوس وأبو الغيط.. في بيروت!

عاجل
مصادر سياسية للجديد: موقف بري يرتكز إلى 3 ثوابت إجراء الاستحقاق الانتخابي والالتزام بتاريخه في أيار المقبل وفقاً للقانون النافذ
مصادر سياسية للجديد: موقف بري يرتكز إلى 3 ثوابت إجراء الاستحقاق الانتخابي والالتزام بتاريخه في أيار المقبل وفقاً للقانون النافذ
مصادر سياسية متابعة للحراك النيابي للجديد: الجلسة قائمة والنصاب مؤمّن
مصادر سياسية متابعة للحراك النيابي للجديد: الجلسة قائمة والنصاب مؤمّن
مصادر سياسية للجديد: ورشة عمل موسّعة في القصر الجمهوري ومروحة اتصالات ومراجعات وطروحات لدراسة مجموعة من الأفكار حول صيغة التفاوض وإطارِه اللبناني
مصادر سياسية للجديد: ورشة عمل موسّعة في القصر الجمهوري ومروحة اتصالات ومراجعات وطروحات لدراسة مجموعة من الأفكار حول صيغة التفاوض وإطارِه اللبناني
مصادر دبلوماسية للجديد: مصر لطالما كانت متمايزة في مواقفها تجاه الملف اللبناني وحافظت على تواصل دائم مع كل الأطراف وضمناً حزب الله
مصادر دبلوماسية للجديد: مصر لطالما كانت متمايزة في مواقفها تجاه الملف اللبناني وحافظت على تواصل دائم مع كل الأطراف وضمناً حزب الله
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
24 o
AlJadeedTv
البقاع
18 o
AlJadeedTv
الجنوب
22 o
AlJadeedTv
الشمال
22 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
19 o
AlJadeedTv
كسروان
23 o
AlJadeedTv
متن
23 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

أورتاغوس وأبو الغيط.. في بيروت!

2025-10-27 | 10:33
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
أورتاغوس وأبو الغيط.. في بيروت!
أورتاغوس وأبو الغيط.. في بيروت!

وصل بعد ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يرافقه السفير حسام زكي، في زيارة إلى لبنان تستغرق يومين، وكان في استقباله على أرض المطار، وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة رلى نور الدين وممثل الجامعة العربية في لبنان السفير عبد الرحمن الصلح ووفد من الجامعة.

ومن المقرر أن يحضر ابو الغيط افتتاح الدورة 21 من "ملتقى الإعلام العربي"، كذلك المؤتمر الاقليمي حول التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب، والذي تنظمه الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل اللبنانية، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

كما سيعقد أبو الغيط لقاءات مع رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، بهدف التأكيد على وقوف الجامعة العربية مع الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على كافة الأراضي اللبنانية، لا سيما مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان.

من جهة ثانية، وصلت أيضاً الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بيروت، في زيارة تستمر يومين، ومن المفترض أن تلتقي الرؤساء الثلاثة وتشارك في اجتماع الميكانيزم. 
 
 
 
 
مقالات ذات صلة
أورتاغوس وأبو الغيط.. في بيروت!

محليات

مورغان اورتاغوس

أحمد أبو الغيط

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفاة الاعلامي بسام براك بعد صراع مع المرض
قاسم عن برّاك: "أحسن واحد"

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
مصادر سياسية للجديد: موقف بري يرتكز إلى 3 ثوابت إجراء الاستحقاق الانتخابي والالتزام بتاريخه في أيار المقبل وفقاً للقانون النافذ
13:55
مصادر سياسية متابعة للحراك النيابي للجديد: الجلسة قائمة والنصاب مؤمّن
13:54
مصادر سياسية للجديد: ورشة عمل موسّعة في القصر الجمهوري ومروحة اتصالات ومراجعات وطروحات لدراسة مجموعة من الأفكار حول صيغة التفاوض وإطارِه اللبناني
13:54
مصادر دبلوماسية للجديد: مصر لطالما كانت متمايزة في مواقفها تجاه الملف اللبناني وحافظت على تواصل دائم مع كل الأطراف وضمناً حزب الله
13:53
رسالة.. لـ "حزب الله" ولبنان!
12:52
مصادر غربية للجديد: الفرصة الأخيرة للدبلوماسية في لبنان وهذه الفرصة أو الرسالة هي باتجاهين لحزب الله أولاً ولبنان الرسمي ثانياً
12:42
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025