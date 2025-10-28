الرئيس عون: إنتصرنا على الإرهاب في جميع المواجهات

وفي إرهابهم، وانتصروا عليهم كل مرةخلال افتتاحه المؤتمر الإقليمي حول التعاون القضائي الدولي في انتصرنا عليهم في المواجهات العسكرية، كما في المواجهات الأمنية وخصوصا بالمواجهة الفكرية والثقافية والأهلية مشدداً على أن لا شيء يبرر الإرهاب أبداً.