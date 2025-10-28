الرئيس عون استقبل أورتاغوس.. وإعادة تأكيد: لوقف الاعتداءات الاسرائيلية!

استقبل رئيس الجمهورية ظهر في ، نائبة الموفد الأميركي الى السيدة ، يرافقها السفارة الأميركية في السيد كيث هاننغان والمستشار السياسي في السفارة السيد ماثيو توتيلو.

وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في البلاد والخطوات الواجب اعتمادها لاعادة الهدوء والاستقرار الى منطقة الجنوب.



وفي هذا السياق، أكد على ضرورة تفعيل عمل لجنة مراقبة وقف الاعمال العدائية "الميكانيزم" ولاسيما لجهة وقف الخروقات والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على وتطبيق القرار 1701 في الجنوب لتمكين من استكمال انتشاره حتى الجنوبية.



كما شدد الرئيس عون على ضرورة تمكين المواطنين الجنوبيين من العودة الى منازلهم وترميم المتضرر منها خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء.