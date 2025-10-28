الرئيس عون استقبل أورتاغوس.. وإعادة تأكيد: لوقف الاعتداءات الاسرائيلية!

وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في البلاد والخطوات الواجب اعتمادها لاعادة الهدوء والاستقرار الى منطقة الجنوب.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس عون
على ضرورة تفعيل عمل لجنة مراقبة وقف الاعمال العدائية "الميكانيزم" ولاسيما لجهة وقف الخروقات والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على لبنان
وتطبيق القرار 1701 في الجنوب لتمكين الجيش اللبناني
من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية
الجنوبية.
كما شدد الرئيس عون على ضرورة تمكين المواطنين الجنوبيين من العودة الى منازلهم وترميم المتضرر منها خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء.