مصر تدعم لبنان.. عون: نرحب بأي جهد للمساعدة

ونقل الوزير رشاد الى في مستهل اللقاء، تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتمنياته له بالتوفيق في قيادة نحو شاطئ الأمان.

وتمَّ خلال اللقاء عرض الأوضاع العامَّة في المنطقة عموما، وفي الجنوب خصوصا، إضافة الى الوضع في غزة. وابدى الوزير رشاد استعداد بلاده للمساعدة في تثبيت الاستقرار في الجنوب وانهاء الوضع الأمني المضطرب فيه. كما جدد التأكيد على دعم مصر للبنان.

وحمّل الرئيس عون الوزير رشاد تحياته الى الرئيس السيسي، شاكرا الدعم الذي تقدمه مصر للبنان في المجالات كافة، مرحبا باي جهد للمساعدة في وقف الاعتداءات على لبنان وإعادة الاستقرار الى ربوعه.