عاجل
الرئيس عون: الحكم الصالح يحتاج إلى من يقول له الحقيقة فيما الشعبويات الكارثية وحدها تقوم على التطبيل والتضليل
الرئيس عون: الحكم الصالح يحتاج إلى من يقول له الحقيقة فيما الشعبويات الكارثية وحدها تقوم على التطبيل والتضليل
مراسل الجديد: بدأ اجتماع "الميكانيزم" بحضور المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس في الناقورة
مراسل الجديد: بدأ اجتماع "الميكانيزم" بحضور المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس في الناقورة
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
2025-10-27
لبنان والفرصة الاخيرة! (فيديو)
2025-10-27
حيتان تُغرق قارباً! (فيديو)
2025-10-27
هبوط أسعار الذهب!
2025-10-27
النيابة بـ5 ملايين دولار؟
2025-10-26
مقتل مواطن برصاص مسلحين فلسطينيين في مخيم شاتيلا (شاهد الفيديو)
محليات
بيروت تستقبل الملتقى الإعلامي العربي
2025-10-29 | 03:59
A-
A+
بيروت تستقبل الملتقى الإعلامي العربي
مقالات ذات صلة
كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط خلال الملتقى الإعلامي العربي في بيروت
كلمة رئيس الجمهورية خلال الملتقى الإعلامي العربي في بيروت
الحجار إستقبل السفير السعودي: مكافحة المخدرات أولوية للبنان وللمجتمع العربي
بيروت تستقبل الملتقى الإعلامي العربي
محليات
الملتقى الإعلامي العربي
لبنان
بيروت
رئيس الجمهورية
جوزاف عون
العودة الى الأعلى
حملة أمنية لإزالة المخالفات (شاهد الفيديو)
بري مطمئن!
اقرأ ايضا في محليات
04:55
كفيلم "أكشن".. اطلق الرصاص بشكل عشوائي (فيديو)
أوقفت مديرية أمن الدولة في عكار المدعو مازن أحمد مطلب،
04:55
كفيلم "أكشن".. اطلق الرصاص بشكل عشوائي (فيديو)
أوقفت مديرية أمن الدولة في عكار المدعو مازن أحمد مطلب،
04:47
الرئيس عون: الحكم الصالح يحتاج إلى من يقول له الحقيقة فيما الشعبويات الكارثية وحدها تقوم على التطبيل والتضليل
04:47
الرئيس عون: الحكم الصالح يحتاج إلى من يقول له الحقيقة فيما الشعبويات الكارثية وحدها تقوم على التطبيل والتضليل
04:45
مراسل الجديد: بدأ اجتماع "الميكانيزم" بحضور المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس في الناقورة
04:45
مراسل الجديد: بدأ اجتماع "الميكانيزم" بحضور المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس في الناقورة
يحدث الآن
محليات
04:55
كفيلم "أكشن".. اطلق الرصاص بشكل عشوائي (فيديو)
محليات
04:47
الرئيس عون: الحكم الصالح يحتاج إلى من يقول له الحقيقة فيما الشعبويات الكارثية وحدها تقوم على التطبيل والتضليل
خاص الجديد
04:45
مراسل الجديد: بدأ اجتماع "الميكانيزم" بحضور المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس في الناقورة
اخترنا لك
كفيلم "أكشن".. اطلق الرصاص بشكل عشوائي (فيديو)
04:55
الرئيس عون: الحكم الصالح يحتاج إلى من يقول له الحقيقة فيما الشعبويات الكارثية وحدها تقوم على التطبيل والتضليل
04:47
مراسل الجديد: بدأ اجتماع "الميكانيزم" بحضور المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس في الناقورة
04:45
كلمة رئيس الجمهورية خلال الملتقى الإعلامي العربي في بيروت
04:40
مراسل الجديد: وصل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الى مبنى المالية لبلدية بيروت لتفقد دائرة الصرفيات في المصلحة المالية
04:38
كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط خلال الملتقى الإعلامي العربي في بيروت
04:28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
14:10
معلومات الجديد: أورتاغوس طرحت تشكيل لجان تفاوض حول الملفات المختلفة على ألا تقتصر هذه اللجان على العسكريين بل إضافة مدنيين عليها
2025-10-27
من هو سيف المنصوري زوج لجين عمران الذي خطف الأنظار في عيد ميلادها؟
2025-10-08
للمخالفين من أصحاب المولدات.. محاضر ضبط!
2025-07-10
بعد أيام من الهجوم على الحديدة.. الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخاً من اليمن
2025-10-28
مراسل الجديد: أورتاغوس بدأت جولتها بلقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري عند الساعة 9:30 صباحاً
2025-10-20
إلهام شاهين تتعرّض لموقف محرج في مهرجان الجونة بعد تطاير فستانها
بالفيديو
بالفيديو
14:50
مقدمة النشرة المسائية 28-10-2025
08:35
مدير الاستخبارات المصري في بيروت.. وفي جعبته رسالة للرؤساء الثلاثة!
06:44
إليسا تحتفل بعيد ميلادها في بيروت وسط نجوم مصر ولبنان
2025-10-27
مقدمة النشرة المسائية 27-10-2025
2025-10-27
"ايليو" ضحية سلاح المخيمات.. هكذا قُتل في شاتيلا
2025-10-26
جبران باسيل: حزب الله فقد قوته الردعية بسبب خطأ استراتيجي
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
09:39
ماذا بحث بري مع أورتاغوس والموفد المصري؟
محليات
09:39
ماذا بحث بري مع أورتاغوس والموفد المصري؟
خاص الجديد
14:15
لبنان يفاوض اسرائيل.. برعاية مصرية؟
خاص الجديد
14:15
لبنان يفاوض اسرائيل.. برعاية مصرية؟
محليات
09:45
تحية لكل من قاطع الجلسة!.. بيان لـ جعجع
محليات
09:45
تحية لكل من قاطع الجلسة!.. بيان لـ جعجع
عربي و دولي
09:07
"أعمال إرهابية متكررة".. مسؤول ايراني يُعلّق على الوضع في لبنان!
عربي و دولي
09:07
"أعمال إرهابية متكررة".. مسؤول ايراني يُعلّق على الوضع في لبنان!
عربي و دولي
08:49
"الجثة الكاذبة".. نتنياهو يُعلّق!
عربي و دولي
08:49
"الجثة الكاذبة".. نتنياهو يُعلّق!
فن
06:49
وفاة نجم تيك توك بن بدر عن 25 عامًا تترك صدمة بين متابعيه
فن
06:49
وفاة نجم تيك توك بن بدر عن 25 عامًا تترك صدمة بين متابعيه
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025