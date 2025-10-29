الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

الجلسة الوزارية: تقدم في حصر السلاح داخل المخيّمات!

2025-10-29 | 09:08
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الجلسة الوزارية: تقدم في حصر السلاح داخل المخيّمات!
الجلسة الوزارية: تقدم في حصر السلاح داخل المخيّمات!

تلا وزير الإعلام المحامي بول مرقص مقرّرات جلسة مجلس الوزراء وقال: "ان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تقدّم بالتعزية إلى أهل الشاب إيليو أبي حنّا وأكّد أهمية استمرار التحقيقات".

وتابع:"الرئيس عون رأى أنّ ما يحصل في مجلس النواب يعطّل اتخاذ القرار ولا يجوز التذرّع بالصلاحيات للتعطيل والبلد لا يحتمل أي خضّات".
اضاف:" قال رئيس الحكومة نواف سلام إنّنا أحرزنا تقدماً كبيراً في مسألة حصر السلاح في المخيّمات الفلسطينيّة ويجب إستكمال حصر السلاح.
وأشار سلام الى أنّ التحقيقات في جريمة قتل إيليو أبو حنّا متقدّمة ولفت إلى أنّ السلاح الذي لا يزال في يد بعض الفصائل يشكّل خطرًا على اللبنانيين ولا يخدم القضية الفلسطينية".

واشار مرقص الى انه"تم تشكيل لجنة وزارية لايجاد آلية لتمويل اعادة الاعمار والمتضررين من انفجار المرفأ والحرب الإسرائيلية".

واعلن مرقص انه"جرى الاتفاق على ان تنظر الحكومة في الجلسة المقبلة في تقرير واضح تعطيه اللجنة المولجة متابعة قانون الانتخاب".

مقالات ذات صلة
الجلسة الوزارية: تقدم في حصر السلاح داخل المخيّمات!

محليات

مجلس الوزراء

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
على لبنان حسم خيارته قبل هذا التاريخ والا... (الجمهورية)
الدور المصري في لبنان.. غزة 2؟

اقرأ ايضا في محليات

وزير العدل: ملتزمون بتحقيق مكتمل لجرائم الاتجار وفق معايير العدالة
11:14

وزير العدل: ملتزمون بتحقيق مكتمل لجرائم الاتجار وفق معايير العدالة

بدعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية وفي حضور وزيرة الشؤون حنين السيّد، ووزيري العدل عادل نصار والداخلية والبلديات احمد الحجار، تم إطلاق وثيقة الإجراءات العملية المُوحّدة لتحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص، ومساعدتهم وحمايتهم في لبنان وذلك في فندق small ville Hotel - بدارو.

11:14

وزير العدل: ملتزمون بتحقيق مكتمل لجرائم الاتجار وفق معايير العدالة

بدعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية وفي حضور وزيرة الشؤون حنين السيّد، ووزيري العدل عادل نصار والداخلية والبلديات احمد الحجار، تم إطلاق وثيقة الإجراءات العملية المُوحّدة لتحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص، ومساعدتهم وحمايتهم في لبنان وذلك في فندق small ville Hotel - بدارو.

يحدث الآن

اخترنا لك
مغارة بلدية بيروت... وقصة الـ330 ألف دولار.. في النشرة بعد قليل
13:17
باراك ولبنان.. بدل الزيارة رسالة| التفاصيل ضمن المشهد السياسي في النشرة المسائية
12:39
وزير العدل: ملتزمون بتحقيق مكتمل لجرائم الاتجار وفق معايير العدالة
11:14
افرام في عُمان.. ولقاءات لتعزيز فرص الاستثمار
11:04
الحجار: مصالح مشتركة تجمع بين لبنان وسوريا
10:35
الحجار بعد لقائه الوفد السوري: وضعنا اسسا لتتنسيق مباشر لمكافحة المخدرات نامل ان تكون زيارة نقطة انطلاق لمزيد من التعاون
10:09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025