افرام في عُمان.. ولقاءات لتعزيز فرص الاستثمار



كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة أكس: "سررت بلقاء معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني قيس بن محمد بن موسى اليوسف، بحضور معالي وزير الاقتصاد اللبنانيّ النشيط والمحترف عامر البساط، الذي نعوّل عليه لصنع الفرق في الاقتصاد الوطنيّ.

تطرّقنا خلال اللقاء في السلطنة إلى الانفتاح الاقتصاديّ الذي تشهده سلطنة عُمان وفرص الاستثمار اللبنانيّة الواعدة فيها".

أضاف:"كما تشرّفت بلقاء سعادة الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي، رئيس مجلس الشورى في سلطنة عُمان، حيث تبادلنا الآراء حول الاستفادة من الخبرات المتبادلة في المجال التشريعيّ وتعزيز مبادئ الحوكمة.

كلّ الشكر لسلطنة عُمان على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال".