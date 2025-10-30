الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

عن اغتيال بليدا.. الرئيس سلام يُعلّق

2025-10-30 | 03:33
عن اغتيال بليدا.. الرئيس سلام يُعلّق
عن اغتيال بليدا.. الرئيس سلام يُعلّق

كتب رئيس الحكومة نواف سلام، عبر حسابه على منصة "إكس":

ان التوغل الإسرائيلي في بلدة بليدا واستهدافها المباشر لموظّفٍ في البلدية أثناء تأدية واجبه، هو اعتداءٌ صارخ على مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها.
أتقدّم بالتعازي الحارّة إلى عائلة الشهيد إبراهيم سلامة الذي اغتيل أثناء قيامه بواجبه. 
كلّ التضامن مع أهلنا في الجنوب والقرى الأمامية الذين يدفعون يوميًا ثمن تمسّكهم بأرضهم وحقّهم في العيش بأمانٍ وكرامة تحت سيادة الدولة اللبنانية وسلطتها. 
نتابع الضغط مع الأمم المتحدة والدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية لضمان وقف الانتهاكات المتكرّرة وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من اراضينا.
 
 
 
عن اغتيال بليدا.. الرئيس سلام يُعلّق

محليات

نواف سلام

رئيس الحكومة

إجتماع مشترك بين وزارتي الداخلية والخارجية: لاجراء الانتخابات في موعدها
08:29

إجتماع مشترك بين وزارتي الداخلية والخارجية: لاجراء الانتخابات في موعدها

صدر عن وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين البيان الآتي:

08:29

إجتماع مشترك بين وزارتي الداخلية والخارجية: لاجراء الانتخابات في موعدها

صدر عن وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين البيان الآتي:

شيخ العقل عرض التطورات مع السفير السعودي
08:10

شيخ العقل عرض التطورات مع السفير السعودي

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم السفير السعودي في لبنان وليد بن عبد الله بخاري، وجرى البحث بعدد من القضايا والمواضيع المطروحة على مستوى لبنان والمنطقة، اضافة للتطورات والمستجدات الراهنة.

08:10

شيخ العقل عرض التطورات مع السفير السعودي

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم السفير السعودي في لبنان وليد بن عبد الله بخاري، وجرى البحث بعدد من القضايا والمواضيع المطروحة على مستوى لبنان والمنطقة، اضافة للتطورات والمستجدات الراهنة.

الملتقى العربي في يومه الثاني.. مراسلة الجديد تنقل المشهد
08:57
إجتماع مشترك بين وزارتي الداخلية والخارجية: لاجراء الانتخابات في موعدها
08:29
شيخ العقل عرض التطورات مع السفير السعودي
08:10
معلومات الجديد: توقيف امين خزنة بلدية بيروت خضر بو عرم من قبل أمن الدولة على ذمة التحقيق حول ملف سحب مبلغ ٣٣٠ الف دولار دون قرار المجلس البلدي
07:53
طرابلس تتضامن مع بليدا.. بمشاركة وزير العمل
06:38
"عدوان لا يُمكن لجمه بالإدانة وندعم موقف الرئيس عون".. بيان لـ بري! ​
06:18
