عن اغتيال بليدا.. الرئيس سلام يُعلّق

كتب رئيس الحكومة ، عبر حسابه على منصة "إكس":

ان التوغل في بلدة بليدا واستهدافها المباشر لموظّفٍ في البلدية أثناء تأدية واجبه، هو اعتداءٌ صارخ على مؤسسات وسيادتها.

أتقدّم بالتعازي الحارّة إلى عائلة الشهيد إبراهيم الذي اغتيل أثناء قيامه بواجبه.

كلّ التضامن مع أهلنا في الجنوب والقرى الأمامية الذين يدفعون يوميًا ثمن تمسّكهم بأرضهم وحقّهم في العيش بأمانٍ وكرامة تحت وسلطتها.

نتابع الضغط مع والدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية لضمان وقف الانتهاكات المتكرّرة وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من اراضينا.