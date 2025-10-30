إجتماع مشترك بين وزارتي الداخلية والخارجية: لاجراء الانتخابات في موعدها

صدر عن وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين البيان الآتي:

عقدت من وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين اجتماعها الاول في مبنى ، بحضور الوزيرين ويوسف رجي، وذلك لدراسة تطبيق دقائق أحكام الفصل من قانون انتخاب أعضاء ، المتعلق باقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي .

وخلال الاجتماع، شدد الوزيران على أنه بمعزل عن النقاشات والاقتراحات الجارية على صعيد مجلسي النواب والوزراء المتعلقة بقانون الانتخاب، والتزاما بالإجراءات والمهل التي يفرضها القانون النافذ حاليا باشرت اللجنة المشتركة اجتماعاتها على ان تقوم بدراسة المواد المتعلقة باقتراع اللبنانيين غير المقيمين والاطلاع على التقرير المعد سابقا في العام 2021، على ان ترفع اللجنة تقريرا بنتيجة أعمالها.

وأكد الوزيران أهمية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها من جهة وضمان مشاركة فعالة للبنانيين المنتشرين حول ، بما يكرّس حق المغترب في الاقتراع بشفافية وسلاسة، ويعزّز ثقة اللبنانيين في العملية .