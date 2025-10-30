شيخ العقل عرض التطورات مع السفير السعودي

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى الطائفة في السعودي في وليد بن بخاري، وجرى البحث بعدد من والمواضيع المطروحة على مستوى لبنان والمنطقة، اضافة للتطورات والمستجدات الراهنة.





كما استقبل الشيخ أبي المنى المطرانين بولس مطر وشارل مراد، نقلا إليه تحيات البطريرك الماروني الكاردينال وتوجيه دعوة رسمية للمشاركة في الاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على صدور الوثيقة التاريخية "Nostra Aetate" عن المجمع الفاتيكاني الثاني عام 1965، وذلك في 8 تشرين الثاني المقبل في بكركي.



وجرى خلال اللقاء تأكيد أهمية الحوار الإسلامي–المسيحي وتعزيز روح الأخوّة والتفاهم بين أبناء الواحد، وعلى الأبعاد الإيجابية لزيارة قداسة البابا الى في نهاية تشرين الثاني.



كذلك استقبل رئيس تحرير جريدة " " الأستاذ صلاح سلام.



ومن زوّار دار الطائفة العمداء المتقاعدون: أنور يحيى، منير ومالك عبد الخالق.