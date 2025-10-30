الأخبار
نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان: رواتب الموظفين خط أحمر

2025-10-30 | 11:44
نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان: رواتب الموظفين خط أحمر
عقد مجلس نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان اجتماعا للتداول في عدد من الملفات المتعلقة بحقوق الموظفين ومطالبهم المحقة بعد استلام مجلس الادارة مهامه في آب الماضي.

وفي هذا السياق يؤكد مجلس النقابة ان موظفي التلفزيون الذين انتظروا طويلا، تعيين مجلس إدارة يشد من أزرهم، ويقدر صمودهم في الشركة الوطنية في أحلك الظروف، ويسهر على تطوير ظروف العمل، يستغربون وتستغرب نقابتهم أشد الاستغراب إصرار بعض أعضاء مجلس الادارة على استهداف الموظفين، كل الموظفين، وتحميلهم مسؤولية ما حصل من تراجع وانهيار في الشركة، هم الذين لم يقصروا يوما في أداء واجبهم إيمانا منهم برسالة هذا الصرح الوطني.

وإزاء ذلك يهم النقابة تسجيل الملاحظات التالية:

أولا - كنا نأمل من بعض الأعضاء غير المتفرغين) أن يتفرغوا لحشد الدعم من خارج الشركة واستنهاض الطاقات وهي كثيرة داخلها، وأن يساهموا في وضع خطة للنهوض، بدل أن يتلهوا بتعميم التهم على الموظفين في مجالسهم واطلالاتهم الإعلامية غير الموفقة. وظناً منهم بهدر خبراتهم المهنية في غير مكانها الصحيح، من قبيل البحث عن أدوار خارج صلاحياتهم او السعي خلف مصالح شخصية.

ثانياً - نحن مع محاسبة كل فاسد ولمعرفة أسباب تراجع الشركة الأجدى ببعض الأعضاء سؤال الإدارات المتعاقبة التي تقاعست عن أداء دورها طوال ٢٤ عاما، في إعادة الحياة للتلفزيون الوطني.

ثالثا - واذ نشكر وزير الاعلام بول مرقص ورئيسة مجلس الإدارة اليسار نداف على جهودهما وتعاونهما المستمر ، نأمل منهما التوضيح للأعضاء المعنيين حدود مهامهم، كما نتوقع منهم وقف استهداف الموظفين الذين يعلون كراماتهم على أي اعتبار !

رابعا- إن رواتب الموظفين خط أحمر وأي تأخير في صرفها ينعكس سلبا على أوضاع الموظف وادائهم في العمل وبالتالي لا يمكن للنقابة التغاضي عن أي تأخير من دون اتخاذ أي موقف في الوقت المناسب، على أمل عدم وضع عصي في دواليب الإنطلاقة الجديدة لتلفزيون الوطن.
محليات

لبنان

تلفيزيون لبنان

وزارة الإعلام

الأموال المحوّلة إلى الخارج.. في طريقها إلى لبنان (النهار)
بمثل اليوم نفسه.. الشرع ولد في الرياض وعاد إليها (شاهد الفيديو)

وزارة الصحة: إصابة 4 مواطنون بجروح أثر الغارة الإسرائيلية على بلدة حاروف قضاء النبطية
16:31
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تدرس تكثيف هجماتها في ‎لبنان
16:05
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يجري مشاورات بمشاركة كاتس بشأن محاولات حزب الله إعادة بناء قدراته العسكرية
14:45
مصادر دبلوماسية للجديد: اورتاغس حرِصت على ايصال رسالتها بأنه على لبنان حصر السلاح ليس فقط جنوب الليطاني بل في كل لبنان مع نهاية العام على ان يكمل الجيش تنفيذ خطته
14:03
معلومات الجديد: بعبدا وعين التينة والسراي تدرك ان لبنان امام مفترق صعب وخطير
14:03
مصادر مقربة من بعبدا للجديد: الاعتداء الاسرائيلي وسيلة ضغط اضافية تمارسها تل أبيب لموافقة لبنان على التفاوض المباشر وحصر السلاح بيد الدولة على كل أراضيها وانتقال الحزب الى العمل السياسي
14:03
