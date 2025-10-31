الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

الجيش يختتم مناورات مشتركة لتعزيز قدراته (صور)

2025-10-31 | 04:28
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الجيش يختتم مناورات مشتركة لتعزيز قدراته (صور)
الجيش يختتم مناورات مشتركة لتعزيز قدراته (صور)

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان التالي:

بتاريخ 30 / 10 /2025، أُقيمت في منطقة حنوش - حامات مناورة اختتام التمرين المشترك Resolute Union 2026 بحضور قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده والقائم بأعمال السفارة الأميركية في لبنان Keith Hanigan، وعدد من الملحقين العسكريين وضباط الجيش، وممثلين عن الأجهزة الأمنية وعن منظمات دولية. سبقت المناورة مرحلةٌ أولى اعتبارًا من 20 ولغاية 29 / 10 /2025، تضمنت تمارين فرعية واجتماعات للتنسيق وتبادل الخبرات بين القوى المشاركة.
نفذت المناورة القوات البحرية والقوة البحرية المشتركة التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل بمشاركة عدد من وحدات الجيش، من بينها القوات الجوية والطبابة العسكرية والشرطة العسكرية وفوجا الهندسة ومغاوير البحر، وعناصر من الجيش الأميركي، بالإضافة إلى عناصر من قوى الأمن الداخلي.
تضمنت المناورة عملية مشتركة بحرًا وبرًّا وجوًّا، وتخللها اعتراض سفينة بعد سيطرة إرهابيين عليها، وإخلاء جرحى بالطوافات ومعالجتهم من قبل الصليب الأحمر اللبناني، بالإضافة إلى رصد خلية إرهابية في منطقة حنوش والاشتباك معها والقضاء عليها، مع تنفيذ رمايات بحرية وعمليات بحث وإنقاذ. وقد هدفت المناورة إلى تعزيز قدرات الجيش لا سيما البحرية منها بهدف حماية المياه الإقليمية اللبنانية، والتنسيق بين الجيش وسائر المؤسسات الأمنية، إلى جانب تعزيز مستوى التعاون مع الجيوش الصديقة.
مقالات ذات صلة
الجيش يختتم مناورات مشتركة لتعزيز قدراته (صور)

محليات

الجديش اللبناني

مناورة

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
سلام من بكركي: لا تراجع عن حصر السلاح
سلام من بكركي: اتخذنا خطوات جدية في ما يخصّ سلاح المخيّمات وتم تسليم أكثر من 20 شاحنة وهذا المسار لم ننته منه بعد

اقرأ ايضا في محليات

رجي: حصر السلاح هو المدخل الأساس لإعادة الإعمار
05:55

رجي: حصر السلاح هو المدخل الأساس لإعادة الإعمار

طلب وزير الخارجية يوسف رجي من نظيره الألماني مساعدة برلين في الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية

05:55

رجي: حصر السلاح هو المدخل الأساس لإعادة الإعمار

طلب وزير الخارجية يوسف رجي من نظيره الألماني مساعدة برلين في الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية

الحجار يرأس وفد لبنان في منتدى "حوار المنامة" في البحرين
04:46

الحجار يرأس وفد لبنان في منتدى "حوار المنامة" في البحرين

وصل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، إلى مملكة البحرين، لترؤس وفد لبنان في أعمال منتدى "حوار المنامة".

04:46

الحجار يرأس وفد لبنان في منتدى "حوار المنامة" في البحرين

وصل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، إلى مملكة البحرين، لترؤس وفد لبنان في أعمال منتدى "حوار المنامة".

يحدث الآن

اخترنا لك
بالصورة- امن الدولة يطوق بلدية بيروت.. والسبب؟
06:13
رجي: حصر السلاح هو المدخل الأساس لإعادة الإعمار
05:55
الحجار يرأس وفد لبنان في منتدى "حوار المنامة" في البحرين
04:46
سلام من بكركي: لا تراجع عن حصر السلاح
04:36
سلام من بكركي: اتخذنا خطوات جدية في ما يخصّ سلاح المخيّمات وتم تسليم أكثر من 20 شاحنة وهذا المسار لم ننته منه بعد
04:22
سلام من بكركي: نعمل بكل جهدنا عن طريق "الميكانيزم" والدول الصديقة لوقف الإنتهكات الإسرائيلية وتطبيق إتفاق وقف اطلاق النار
04:20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025