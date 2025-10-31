سلام من بكركي: لا تراجع عن حصر السلاح

وقال بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي
في الصرح البطريركي في بكركي: "على مجلس النواب
القيام بما عليه بسرعة لكي نتمكّن من إجراء الانتخابات" مضيفًا:"وضعنا مشروع قانون رجّي وآخر يتعلق بالبطاقة الممغنطة على جدول الأعمال وبدأ النقاش
وقررنا البت بالموضوع الأسبوع المقبل".
وعن القلق من الوضع الأمني في موضوع حصر السلاح اكد سلام ان "هناك قرارا اتُّخذ وقَدّم لنا الجيش خطّةً للتنفيذ وفي أقل من أسبوع سنكون على موعد لتقرير جديد من قائد الجيش
ولا تراجع عن حصر السلاح"
وتابع: "نشهد تصعيداً إسرائيليًّا ونحن نعمل بكل جهدنا عن طريق "الميكانيزم" وعلاقاتِنا العربية
والدولية لحشد كل إمكاناتِنا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
والعودة إلى اتفاق وقف العمليات العدائية".
ولفت رئيس الحكومة الى اننا "اتخذنا خطوات جدّية في ما يخصّ السلاح في المخيّمات الفلسطينية
وتم تسليم أكثر من 20 شاحنة من السلاح الثقيل وهذا مسار مستمرّ لم ننته منه بعد".