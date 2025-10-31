بعد تحقيق "الجديد".. وزارة التربية تتدخل!

صدر عن البيان التالي:

"وجهت وزيرة التربية والتعليم العالي كتابا رسميا إلى في القاضي جون قزي ، طلبت فيه تدخل بعد التقرير الذي بثه تلفزيون "الجديد" ضمن برنامج "سيرة وكملت" ، وورد فيه ان هناك شركة في تقوم ببيع شهادات ماجستير ودكتوراه من دون الدخول الى الجامعات، ما مفاده انها مزورة ، ولدى الاتصال هاتفياً على بهذه الشركة اكدت المتحدثة على الهاتف انها تؤمن تلك الشهادات بمقابل مردود ، كما افادت انه هناك شخص في مكتب وزيرة التربية والتعليم العالي يسهل تصديق ومعادلة تلك الشهادات المؤمنة من الشركة".



ولفتت إلى أن "الافعال المذكورة في التقرير تشكل جرم تزوير شهادات والنيل من سمعة التعليم ، وكذلك التصريح بوجود شريك في الافعال الجرمية من مكتب الوزيرة يستدعي تدخل القضاء لاجراء التحقيقات اللازمة لملاحقة الفاعلين كائناً من كانوا".



وارفقت بالكتاب قرصا مدمجا يضم التقرير كاملاً ، وطلبت من هيئة التفضل باتخاذ ما يلزم من اجراءات لوضع هذه القضية امام القضاء وفاقاً للأصول القانونية".