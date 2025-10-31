الأخبار
محليات

بعد تحقيق "الجديد".. وزارة التربية تتدخل!

2025-10-31 | 07:03
بعد تحقيق &quot;الجديد&quot;.. وزارة التربية تتدخل!
بعد تحقيق "الجديد".. وزارة التربية تتدخل!

صدر عن وزارة التربية والتعليم العالي البيان التالي:

"وجهت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي كتابا رسميا إلى رئيس دائرة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي جون قزي ، طلبت فيه تدخل القضاء بعد التقرير الذي بثه تلفزيون "الجديد" ضمن برنامج "سيرة وكملت" ، وورد فيه ان هناك شركة في لبنان تقوم ببيع شهادات ماجستير ودكتوراه من دون الدخول الى الجامعات، ما مفاده انها مزورة ، ولدى الاتصال هاتفياً  على الهواء بهذه الشركة اكدت المتحدثة على الهاتف انها تؤمن تلك الشهادات بمقابل مردود مالي، كما افادت انه هناك شخص في مكتب وزيرة التربية والتعليم العالي يسهل تصديق ومعادلة تلك الشهادات المؤمنة من الشركة".

ولفتت الوزيرة إلى أن "الافعال المذكورة في التقرير تشكل جرم تزوير شهادات والنيل من سمعة التعليم ، وكذلك التصريح بوجود شريك في الافعال الجرمية من مكتب الوزيرة يستدعي تدخل القضاء لاجراء التحقيقات اللازمة لملاحقة الفاعلين كائناً من كانوا".

وارفقت بالكتاب قرصا مدمجا يضم التقرير كاملاً ، وطلبت من هيئة القضايا التفضل باتخاذ ما يلزم من اجراءات لوضع هذه القضية امام القضاء وفاقاً للأصول القانونية".
