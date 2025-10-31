الرئيس عون إستقبل وزير خارجية المانيا: مستعدون للتفاوض

طلب رئيس الجهورية لعماد جوزاف عون من وزير خارجية المانيا ان "يضغط والاتحاد والولايات المتحدة الأميركية على للتقيد باتفاق وقف الاعمال العدائية المعلن في تشرين الثاني الماضي، وتمكين من الانتشار حتى الحدود الجنوبية الدولية، واستكمال تنفيذ الخطط الموضوعة لبسط سيادة على كامل أراضيه".

قال: "لسنا من دعاة حروب لأننا جربناها وتعلمنا منها العبر لذلك نريد إعادة الاستقرار الى بدءا من جنوبه"، واكد ان "خيار التفاوض هو من اجل استرجاع ارضنا المحتلة وإعادة الاسرى وتحقيق الانسحاب الكامل من التلال، لكن هذا الخيار لم يقابله الطرف الاخر الا بمزيد من الاعتداءات على لبنان، في الجنوب والبقاع وارتفاع منسوب التصعيد".

وأشار الرئيس عون الى ان "عدم تجاوب مع الدعوات المستمرة لوقف اعتداءاتها يؤكد على ان قرار إسرائيل العدواني لا يزال هو خيارها الأول، الامر الذي يلقي مسؤولية على لدعم موقف لبنان الداعي الى تحقيق الأمان والاستقرار".

وأضاف: "⁠الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملا في جنوب الليطاني، إضافة الى مهامه الكثيرة على مستوى ككل، ولبنان يرحب باي دعم للجيش وتوفير الإمكانات الضرورية له لتمكينه من القيام بدوره الكامل في حفظ السيادة وسلامة الوطن". مؤكدًا ان "عديد الجيش في الجنوب سيرتفع قبل نهاية السنة الى عشرة الاف جندي ، والتعاون قائم بين والقوات الدولية العاملة في الجنوب مجددا إدانة لبنان للاعتداءات التي تستهدفه من حين الى آخر، منوها بموقف الذي دان التعرض لــ " اليونيفيل" التي تعمل على تطبيق القرارات الدولية واحلال الامن والاستقرار في الجنوب".

وشدد الرئيس عون على ان "⁠الجيش هو الضمانة الوحيدة لحماية لبنان والدفاع عن سيادته ولا حلول لامن مستدام من دونه".

ولفت الى ان "⁠لبنان مستعد للمفاوضات من اجل انهاء ، لكن أي تفاوض لا يكون من جانب واحد بل يحتاج الى إرادة متبادلة وهذا الامر غير متوافر بعد. اما شكل التفاوض وزمانه ومكانه فيحدد لاحقا".