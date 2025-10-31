وزير الخارجية الألماني من السراي: سندعم الجيش خلال المؤتمر الدولي المرتقب

أكد الألماني يوهان فاديفول أن " مستعدّة للوقوف إلى جانب ودعم خلال المؤتمر الدولي المرتقب"،

وشدد خلال لقائه رئيس الحكومة على "أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، وإنجاز الاتفاق مع لما له من دورٍ أساسي في تعزيز الثقة الدولية بلبنان ودعم مسار التعافي الاقتصادي".

بدوره قال الرئيس سلام: "الحكومة أنجزت رزمة من الإصلاحات، خصوصا في الملفين المالي والإداري، وهي ماضية في هذا المسار، وتعمل على الانتهاء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية في أقرب وقت".

مشيرًا الى أن "المرحلة الجديدة بعد اتفاق غزة وقمة شرم الشيخ تشكل فرصة حقيقية، لكن أي استقرار لن يكون ممكنًا ما لم تبدأ عملية سلام حقيقي وعادل تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة".

وشدد سلام على "تمسك بمبادرة السلام التي أقرت في ، والقائمة على حل الدولتين".