وزير الخارجية الألماني من السراي: سندعم الجيش خلال المؤتمر الدولي المرتقب

وشدد خلال لقائه رئيس الحكومة نواف سلام
على "أهمية مواصلة الحكومة اللبنانية
تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، وإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
لما له من دورٍ أساسي في تعزيز الثقة الدولية بلبنان ودعم مسار التعافي الاقتصادي".
بدوره قال الرئيس سلام: "الحكومة أنجزت رزمة من الإصلاحات، خصوصا في الملفين المالي والإداري، وهي ماضية في هذا المسار، وتعمل على الانتهاء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية في أقرب وقت".
مشيرًا الى أن "المرحلة الجديدة بعد اتفاق غزة وقمة شرم الشيخ تشكل فرصة حقيقية، لكن أي استقرار لن يكون ممكنًا ما لم تبدأ عملية سلام حقيقي وعادل تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة".
وشدد سلام على "تمسك لبنان
بمبادرة السلام العربية
التي أقرت في بيروت
، والقائمة على حل الدولتين".