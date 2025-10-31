لقاء لبناني – بحريني لتفعيل التنسيق الأمني

التقى والبلديات ، نظيره البحريني الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله ، على هامش مشاركته في منتدى "حوار المنامة".





وشكّل اللقاء مناسبة لتأكيد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين والبحرين، والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات، لا سيما الأمني منها.



وبحث الجانبان أيضاً في سبل تفعيل التعاون وتبادل الخبرات والتنسيق بين في البلدين لمواجهة التحديات المشتركة.



وأكد الوزير " لبنان دعم أمن الدول الشقيقة واستقرارها"، مشددا على أن "لبنان لن يكون منطلقا لأي تهديد أو إساءة، بل عنصر استقرار وشريكا فاعلا في تعزيز ".



وإذ أشار الوزير الحجار إلى "أهمية تكثيف التواصل بين الجانبين من خلال زيارات رسمية وبرامج تعاون متقدمة"، وعد بتلبية دعوة نظيره البحريني ل"زيارة المنامة في وقت قريب لاستكمال البحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك".