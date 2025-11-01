الأخبار
"رسالة مزدوجة".. من جعجع إلى عون وسلام!

2025-11-01 | 06:51
"رسالة مزدوجة".. من جعجع إلى عون وسلام!
"رسالة مزدوجة".. من جعجع إلى عون وسلام!

رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أن "المسألة ليست في ما إذا كان لبنان سيتمثّل بعسكريين أو مدنيين في إطار "الميكانيزم" او خارجه، بل في القرار الجوهري الذي يجب على الدولة اتخاذه، وهو حلّ التنظيمات العسكرية".

وفي بيان، قال جعجع: "كثر الحديث في اليومين الأخيرين عن اتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة يقضي بانضمام لبنانيين مدنيين إلى لجنة الميكانيزم". 

وتابع: "فخامة الرئيس، دولة الرئيس: المسألة ليست في ما إذا كان لبنان سيتمثّل بعسكريين أو مدنيين في إطار "الميكانيزم" او خارجه، بل في القرار الجوهري الذي يجب على الدولة اتخاذه، وهو حلّ التنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية على كامل التراب اللبناني. فإذا اتخذتما هذا القرار، نكون قد سلكنا طريق الحل بممثلين عسكريين ام مدنيين ام بغيرهم".

وختم جعجع: "أما إذا لم يُتخّذ هذا  القرار فعليا وعمليا، فكل ما عدا ذلك يبقى مضيعة للوقت، هذا الوقت الثمين جدا بالنسبة للبنان واللبنانيين من أجل قيام دولة فعلية، وتحقيق استقرار نهائي، وإخراج إسرائيل من لبنان والعودة إلى اتفاقية الهدنة، وترسيم الحدود البرية والبحرية مع سوريا، إنه الوقت الثمين المطلوب لإعادة الإعمار، وإنعاش الاقتصاد اللبناني، وعودة الازدهار والبحبوحة إلى اللبنانيين".
 
 
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية بصاروخ موجه استهدفت سيارة في بلدة كفرصير قضاء النبطية
الرئيس سلام إلى القاهرة.. برفقة وفد وزاري

