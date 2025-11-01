مراسل الجديد: غارة إسرائيلية بصاروخ موجه استهدفت سيارة في بلدة كفرصير قضاء النبطية

أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد "اننا في المقاومة الإسلامية في لبنان ومعنا أمّهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا وبناتنا الزينبيات، نتحمّل الشدائد اليوم، ونصبر على أذى الأعداء وجبروتهم وانتهاكاتهم، ونصمد في أرضنا، ونثبت على موقفنا وخيارنا، من أجل أن نحفظ كرامتنا وكرامة وطننا، وحرصاً على سيادة بلدنا لبنان، ونضحي ونبذل الدماء ثابتين على خيارنا المقاوم، كي لا يستسهل العدو إمكانية إخضاعنا أو إخضاع بلدنا، أو انتزاع الإذعان لمشروعه الاحتلالي العدواني".
أشار المبعوث الأميركي توم برّاك، إلى أنّ "لبنان دولة فاشلة، والجيش اللبناني يعاني من نقص في الموارد المالية والبشرية".