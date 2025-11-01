الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

كاتس: سنهاجم بيروت بهذه الحال

2025-11-01 | 16:11
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
كاتس: سنهاجم بيروت بهذه الحال
كاتس: سنهاجم بيروت بهذه الحال

قال وزير الحرب الإسرائيلي أنه أبلغ المبعوثة الأمريكية أنه إذا تم إطلاق النار على أي بلدة إسرائيلية فسنهاجم في بيروت

مقالات ذات صلة
كاتس: سنهاجم بيروت بهذه الحال

محليات

لبنان

الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تواصل سعودي غير مباشر مع حزب الله! (فيديو)
رسالة من جعجع لـ نعيم قاسم!

اقرأ ايضا في محليات

لقاء سلام وعبد العاطي.. شراكة ودعم للاستقرار ووقف النار
04:52

لقاء سلام وعبد العاطي.. شراكة ودعم للاستقرار ووقف النار

التقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام في القاهرة وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في غزة والمنطقة بعد اتفاق غزة وقمة شرم الشيخ.

04:52

لقاء سلام وعبد العاطي.. شراكة ودعم للاستقرار ووقف النار

التقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام في القاهرة وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في غزة والمنطقة بعد اتفاق غزة وقمة شرم الشيخ.

وزير الصحة يغازل الرئيس عون: ملتزمون بدعم الجيش
04:44

وزير الصحة يغازل الرئيس عون: ملتزمون بدعم الجيش

​حيّا وزير الصحة ركان ناصر الدين "جرأة" رئيس الجمهورية جوزاف عون في تكليف الجيش اللبناني مواجهة أي اعتداء إسرائيلي.

04:44

وزير الصحة يغازل الرئيس عون: ملتزمون بدعم الجيش

​حيّا وزير الصحة ركان ناصر الدين "جرأة" رئيس الجمهورية جوزاف عون في تكليف الجيش اللبناني مواجهة أي اعتداء إسرائيلي.

حلّ التنظيمات العسكرية وقرار الدولة.. بماذا طالب جعجع؟
03:55

حلّ التنظيمات العسكرية وقرار الدولة.. بماذا طالب جعجع؟

شدّد رئيس حزب "القوّات اللبنانية" سمير جعجع على أنّ لا خلاص للبلاد من تدهور الأوضاع إلا عبر قرار حازم بحصر السلاح بيد الدولة وحلّ كل التنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية، محذّرًا من أن أي حلول شكلية، مثل ضم لبنانيين مدنيين إلى لجنة "الميكانيزم"، تمثّل مخاطرة بإضاعة زمن ثمين في بلد يئنّ تحت وطأة انعدام الاستقرار ويواجه مخاطر جدية وكبيرة.

03:55

حلّ التنظيمات العسكرية وقرار الدولة.. بماذا طالب جعجع؟

شدّد رئيس حزب "القوّات اللبنانية" سمير جعجع على أنّ لا خلاص للبلاد من تدهور الأوضاع إلا عبر قرار حازم بحصر السلاح بيد الدولة وحلّ كل التنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية، محذّرًا من أن أي حلول شكلية، مثل ضم لبنانيين مدنيين إلى لجنة "الميكانيزم"، تمثّل مخاطرة بإضاعة زمن ثمين في بلد يئنّ تحت وطأة انعدام الاستقرار ويواجه مخاطر جدية وكبيرة.

يحدث الآن

اخترنا لك
لقاء سلام وعبد العاطي.. شراكة ودعم للاستقرار ووقف النار
04:52
وزير الصحة يغازل الرئيس عون: ملتزمون بدعم الجيش
04:44
حلّ التنظيمات العسكرية وقرار الدولة.. بماذا طالب جعجع؟
03:55
غاية في الأهمية.. العيون كلها على تقرير الجيش! (الأنباء الكويتية)
02:33
القناة 14: الجيش الإسرائيلي بصدد تقديم توصية لإضعاف حزب الله
02:09
غارة كفرمان.. إسرائيل تعلن إغتيال شخصيات في حزب الله
01:48
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025