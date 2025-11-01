كاتس: سنهاجم بيروت بهذه الحال

التقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام في القاهرة وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في غزة والمنطقة بعد اتفاق غزة وقمة شرم الشيخ.
حيّا وزير الصحة ركان ناصر الدين "جرأة" رئيس الجمهورية جوزاف عون في تكليف الجيش اللبناني مواجهة أي اعتداء إسرائيلي.
شدّد رئيس حزب "القوّات اللبنانية" سمير جعجع على أنّ لا خلاص للبلاد من تدهور الأوضاع إلا عبر قرار حازم بحصر السلاح بيد الدولة وحلّ كل التنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية، محذّرًا من أن أي حلول شكلية، مثل ضم لبنانيين مدنيين إلى لجنة "الميكانيزم"، تمثّل مخاطرة بإضاعة زمن ثمين في بلد يئنّ تحت وطأة انعدام الاستقرار ويواجه مخاطر جدية وكبيرة.