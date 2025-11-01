كاتس: سنهاجم بيروت بهذه الحال

شدّد رئيس حزب "القوّات اللبنانية" سمير جعجع على أنّ لا خلاص للبلاد من تدهور الأوضاع إلا عبر قرار حازم بحصر السلاح بيد الدولة وحلّ كل التنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية، محذّرًا من أن أي حلول شكلية، مثل ضم لبنانيين مدنيين إلى لجنة "الميكانيزم"، تمثّل مخاطرة بإضاعة زمن ثمين في بلد يئنّ تحت وطأة انعدام الاستقرار ويواجه مخاطر جدية وكبيرة.



