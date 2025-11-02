غاية في الأهمية.. العيون كلها على تقرير الجيش! (الأنباء الكويتية)

أكّد مصدر وزاريّ لصحيفة "الأنباء" ، أنّ تقرير الجيش اللبنانيّ عن الشّهر الثاني من تنفيذ خطة الانتشار وبسط جنوب ، سيكون غاية في الأهمية.

وأوضح أنّه سيحدّد المهام، التي أُنجزت "وهي حققت التقدم".

وأشار إلى أنّ العقبة الأساسية تبقى في الخطة المتعلقة بالشّهر الثالث، والمهام المطلوبة، وهي منع وجود السلاح الفرديّ أو تحريكه، وما يتطلبه من ملاحقات ومداهمات.

وشدّد على أنّ هذا الأمر يحتاج إلى جهد كبير وتعاون جِدّيّ من والحزبية، لمنع أيّ انتشار لهذا السلاح، كي لا يكون ذريعة لإسرائيل لاستمرار التصعيد في الهجمات التي تقوم بها بشكل دائم.