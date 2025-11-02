حلّ التنظيمات العسكرية وقرار الدولة.. بماذا طالب جعجع؟

وأكد أنّ المطلوب تثبيت وقف دائم للأعمال العدائية، إخراج فعليًا، استكمال ترسيم الحدود البرية والبحرية، إطلاق برنامج عاجل لإعادة الإعمار، وإطلاق نهضة اقتصادية تضمن للمواطنين، مشدّدًا على أن المدخل الوحيد لذلك هو الدولة القوية وسيطرتها على كل السلاح والقوة على أراضيها.

وجاءت هذه التصريحات خلال خلوة تحضيرية للانتخابات النيابية 2026، شارك فيها إميل مكرزل والأمين المساعد لشؤون المصالح نبيل ، ومعاون الأمين العام لشؤون الانتخابات جاد دميان، بالإضافة إلى رؤساء المصالح والأجهزة المختلفة في الحزب.

وأوضح جعجع أنّ المسألة ليست من سيمثّل داخل "الميكانيزم"، بل في القرار الجوهري الذي يعيد للدولة سيادتها ويدحض منطق الفوضى، داعيًا إلى خارطة طريق واضحة وملزمة لتنفيذ حصر السلاح بيد الدولة مع مراحل زمنية قابلة للقياس.