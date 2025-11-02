الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

حلّ التنظيمات العسكرية وقرار الدولة.. بماذا طالب جعجع؟

2025-11-02 | 03:55
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
حلّ التنظيمات العسكرية وقرار الدولة.. بماذا طالب جعجع؟
حلّ التنظيمات العسكرية وقرار الدولة.. بماذا طالب جعجع؟

شدّد رئيس حزب "القوّات اللبنانية" سمير جعجع على أنّ لا خلاص للبلاد من تدهور الأوضاع إلا عبر قرار حازم بحصر السلاح بيد الدولة وحلّ كل التنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية، محذّرًا من أن أي حلول شكلية، مثل ضم لبنانيين مدنيين إلى لجنة "الميكانيزم"، تمثّل مخاطرة بإضاعة زمن ثمين في بلد يئنّ تحت وطأة انعدام الاستقرار ويواجه مخاطر جدية وكبيرة.

وأكد جعجع أنّ المطلوب تثبيت وقف دائم للأعمال العدائية، إخراج القوات الإسرائيلية فعليًا، استكمال ترسيم الحدود البرية والبحرية، إطلاق برنامج عاجل لإعادة الإعمار، وإطلاق نهضة اقتصادية تضمن حياة كريمة للمواطنين، مشدّدًا على أن المدخل الوحيد لذلك هو الدولة القوية وسيطرتها على كل السلاح والقوة على أراضيها.

وجاءت هذه التصريحات خلال خلوة تحضيرية للانتخابات النيابية 2026، شارك فيها الأمين العام إميل مكرزل والأمين المساعد لشؤون المصالح نبيل أبو جودة، ومعاون الأمين العام لشؤون الانتخابات جاد دميان، بالإضافة إلى رؤساء المصالح والأجهزة المختلفة في الحزب.

وأوضح جعجع أنّ المسألة ليست من سيمثّل لبنان داخل "الميكانيزم"، بل في القرار الجوهري الذي يعيد للدولة سيادتها ويدحض منطق الفوضى، داعيًا إلى خارطة طريق واضحة وملزمة لتنفيذ حصر السلاح بيد الدولة مع مراحل زمنية قابلة للقياس. 

مقالات ذات صلة
حلّ التنظيمات العسكرية وقرار الدولة.. بماذا طالب جعجع؟

محليات

سمير جعجع

القوات اللبنانية

لبنان

الانتخابات النيابية

حزب الله

الحكومة اللبنانية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وزير الصحة يغازل الرئيس عون: ملتزمون بدعم الجيش
غاية في الأهمية.. العيون كلها على تقرير الجيش! (الأنباء الكويتية)

اقرأ ايضا في محليات

مطاردة وتبادل لإطلاق النار.. ماذا حصل ليلاً في الحازمية؟
09:31

مطاردة وتبادل لإطلاق النار.. ماذا حصل ليلاً في الحازمية؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

09:31

مطاردة وتبادل لإطلاق النار.. ماذا حصل ليلاً في الحازمية؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"حزب الله" يشيع 5 من عناصره (فيديو)
Play
09:19

"حزب الله" يشيع 5 من عناصره (فيديو)

شيع "حزب الله" في مدينة النبطية 5 بينهم 4 قضوا جراء غارة استهدفت سيارة في كفرمان مساء السبت، وشهيد آخر استهدفته غارة أول من أمس.

09:19

"حزب الله" يشيع 5 من عناصره (فيديو)

شيع "حزب الله" في مدينة النبطية 5 بينهم 4 قضوا جراء غارة استهدفت سيارة في كفرمان مساء السبت، وشهيد آخر استهدفته غارة أول من أمس.

اغتصبها ورمى شقيقها في بحر الناعمة.. الرواية كاملة وفيديو لحظة التعرف على المجرم
Play
08:31
Play

اغتصبها ورمى شقيقها في بحر الناعمة.. الرواية كاملة وفيديو لحظة التعرف على المجرم

اغتصبها ورمى شقيقها في بحر الناعمة.. الرواية كاملة وفيديو لحظة التعرف على المجرم

08:31

اغتصبها ورمى شقيقها في بحر الناعمة.. الرواية كاملة وفيديو لحظة التعرف على المجرم

اغتصبها ورمى شقيقها في بحر الناعمة.. الرواية كاملة وفيديو لحظة التعرف على المجرم

يحدث الآن

اخترنا لك
مطاردة وتبادل لإطلاق النار.. ماذا حصل ليلاً في الحازمية؟
09:31
"حزب الله" يشيع 5 من عناصره (فيديو)
09:19
اغتصبها ورمى شقيقها في بحر الناعمة.. الرواية كاملة وفيديو لحظة التعرف على المجرم
08:31
وزير الداخلية يستكمل مباحثاته في البحرين
07:08
رفض قاطع للكفالة ومنع السفر.. بيان لفريق الدفاع عن هانيبال القذافي!
06:49
رئيس الحكومة نواف سلام: اليوم يشكل محطة جديدة في مسار التعاون بيننا وبين مصر
06:12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025