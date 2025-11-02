وزير الصحة يغازل الرئيس عون: ملتزمون بدعم الجيش

وأكد، خلال افتتاح المؤتمر الطبي التاسع بعنوان "الرعاية الطبية في أوقات الحرب"، التزام الحكومة بدعم الجيش وتعزيز قدراته لحماية الوطن وإعادة الأسرى وبسط السيادة على كامل الأراضي.
وأشار إلى أن ارتقاء الشهداء يومياً يُعد استمراراً للحرب الإسرائيلية، مؤكداً ثقته بقدرة الجيش على الدفاع عن لبنان.
كما أعلن أن وزارة الصحة ستغطي قريباً مستلزمات المعدات وعمليات كسر الحوض على نفقتها للمرضى المسنين.
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
شيع "حزب الله" في مدينة النبطية 5 بينهم 4 قضوا جراء غارة استهدفت سيارة في كفرمان مساء السبت، وشهيد آخر استهدفته غارة أول من أمس.
اغتصبها ورمى شقيقها في بحر الناعمة.. الرواية كاملة وفيديو لحظة التعرف على المجرم