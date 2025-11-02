وزير الصحة يغازل الرئيس عون: ملتزمون بدعم الجيش

وأكد، خلال افتتاح المؤتمر الطبي التاسع بعنوان "الرعاية الطبية في أوقات الحرب"، الحكومة بدعم الجيش وتعزيز قدراته لحماية وإعادة الأسرى وبسط السيادة على كامل الأراضي.

وأشار إلى أن ارتقاء يومياً يُعد استمراراً للحرب ، مؤكداً ثقته بقدرة الجيش على الدفاع عن .

كما أعلن أن ستغطي قريباً مستلزمات المعدات وعمليات كسر الحوض على نفقتها للمرضى المسنين.