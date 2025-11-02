الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

وزير الصحة يغازل الرئيس عون: ملتزمون بدعم الجيش

2025-11-02 | 04:44
وزير الصحة يغازل الرئيس عون: ملتزمون بدعم الجيش
وزير الصحة يغازل الرئيس عون: ملتزمون بدعم الجيش

​حيّا وزير الصحة ركان ناصر الدين "جرأة" رئيس الجمهورية جوزاف عون في تكليف الجيش اللبناني مواجهة أي اعتداء إسرائيلي.

وأكد، خلال افتتاح المؤتمر الطبي التاسع بعنوان "الرعاية الطبية في أوقات الحرب"، التزام الحكومة بدعم الجيش وتعزيز قدراته لحماية الوطن وإعادة الأسرى وبسط السيادة على كامل الأراضي.

وأشار إلى أن ارتقاء الشهداء يومياً يُعد استمراراً للحرب الإسرائيلية، مؤكداً ثقته بقدرة الجيش على الدفاع عن لبنان.

كما أعلن أن وزارة الصحة ستغطي قريباً مستلزمات المعدات وعمليات كسر الحوض على نفقتها للمرضى المسنين.

وزير الصحة يغازل الرئيس عون: ملتزمون بدعم الجيش

محليات

جوزاف عون

ركان ناصر الدين

الصحة اللبنانية

جنوب لبنان

الجيش اللبناني

لبنان

Aljadeed
حلّ التنظيمات العسكرية وقرار الدولة.. بماذا طالب جعجع؟
حلّ التنظيمات العسكرية وقرار الدولة.. بماذا طالب جعجع؟

مطاردة وتبادل لإطلاق النار.. ماذا حصل ليلاً في الحازمية؟
09:31

مطاردة وتبادل لإطلاق النار.. ماذا حصل ليلاً في الحازمية؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

09:31

مطاردة وتبادل لإطلاق النار.. ماذا حصل ليلاً في الحازمية؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"حزب الله" يشيع 5 من عناصره (فيديو)
Play
09:19

"حزب الله" يشيع 5 من عناصره (فيديو)

شيع "حزب الله" في مدينة النبطية 5 بينهم 4 قضوا جراء غارة استهدفت سيارة في كفرمان مساء السبت، وشهيد آخر استهدفته غارة أول من أمس.

09:19

"حزب الله" يشيع 5 من عناصره (فيديو)

شيع "حزب الله" في مدينة النبطية 5 بينهم 4 قضوا جراء غارة استهدفت سيارة في كفرمان مساء السبت، وشهيد آخر استهدفته غارة أول من أمس.

اغتصبها ورمى شقيقها في بحر الناعمة.. الرواية كاملة وفيديو لحظة التعرف على المجرم
Play
08:31
Play

اغتصبها ورمى شقيقها في بحر الناعمة.. الرواية كاملة وفيديو لحظة التعرف على المجرم

اغتصبها ورمى شقيقها في بحر الناعمة.. الرواية كاملة وفيديو لحظة التعرف على المجرم

08:31

اغتصبها ورمى شقيقها في بحر الناعمة.. الرواية كاملة وفيديو لحظة التعرف على المجرم

اغتصبها ورمى شقيقها في بحر الناعمة.. الرواية كاملة وفيديو لحظة التعرف على المجرم

مطاردة وتبادل لإطلاق النار.. ماذا حصل ليلاً في الحازمية؟
09:31
"حزب الله" يشيع 5 من عناصره (فيديو)
09:19
اغتصبها ورمى شقيقها في بحر الناعمة.. الرواية كاملة وفيديو لحظة التعرف على المجرم
08:31
وزير الداخلية يستكمل مباحثاته في البحرين
07:08
رفض قاطع للكفالة ومنع السفر.. بيان لفريق الدفاع عن هانيبال القذافي!
06:49
رئيس الحكومة نواف سلام: اليوم يشكل محطة جديدة في مسار التعاون بيننا وبين مصر
06:12
