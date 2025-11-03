بلدية الشويفات تُطلق شعارها الجديد

"مع بداية شهر الإستقلال، تُطلق بلدية ، ومن خلال سباق 2025 الذي تنظّمه في البلدية، شعارها الجديد.

يُجسّد الجديد هوية المدينة المتجدّدة، ويعبّر عن توازنها بين الأصالة والتطوّر.

فالشعلة الحمراء في أعلى التصميم ترمز إلى العزيمة والحيوية التي تميّز وأهلها، فيما تمثل الأوراق الخضراء رمز الطبيعة التي تحيط بالمدينة وتُشكّل جزءاً من بيئتها وهويتها وتاريخها. أما الخطوط العمودية في الأحرف فتصوّر الأبنية الحديثة والنمو العمراني المتوازن، في حين يرمز والأشعة الصفراء إلى والجبال التي تُشرف على المدينة، بما تحمله من دفءٍ ونورٍ وحياة.

بهذا التصميم، يجتمع الماضي بالحاضر في رؤية واحدة تعبّر عن مدينة نابضة بالحياة، متنوّعة، وماضية بثقة نحو مستقبلٍ أكثر إشراقاً".