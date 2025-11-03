بلدية الشويفات تُطلق شعارها الجديد

"مع بداية شهر الإستقلال، تُطلق بلدية مدينة الشويفات، ومن خلال سباق الاستقلال 2025 الذي تنظّمه اللجنة الرياضية في البلدية، شعارها الجديد.
يُجسّد الشعار الجديد هوية المدينة المتجدّدة، ويعبّر عن توازنها بين الأصالة والتطوّر.
فالشعلة الحمراء في أعلى التصميم ترمز إلى العزيمة والحيوية التي تميّز الشويفات وأهلها، فيما تمثل الأوراق الخضراء رمز الطبيعة التي تحيط بالمدينة وتُشكّل جزءاً من بيئتها وهويتها وتاريخها. أما الخطوط العمودية في الأحرف فتصوّر الأبنية الحديثة والنمو العمراني المتوازن، في حين يرمز القوس والأشعة الصفراء إلى الشمس والجبال التي تُشرف على المدينة، بما تحمله من دفءٍ ونورٍ وحياة.
بهذا التصميم، يجتمع الماضي بالحاضر في رؤية واحدة تعبّر عن مدينة نابضة بالحياة، متنوّعة، وماضية بثقة نحو مستقبلٍ أكثر إشراقاً".