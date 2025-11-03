الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

تسريب فيديو يوقع بـ مدعية عسكرية إسرائيلية!

2025-11-03 | 03:29
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تسريب فيديو يوقع بـ مدعية عسكرية إسرائيلية!
تسريب فيديو يوقع بـ مدعية عسكرية إسرائيلية!

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير توقيف المدعية العامة العسكرية السابقة يفعات تومر-يروشالمي على خلفية تسريب فيديو يظهر جنوداً يتعدون على معتقل فلسطيني في سجن عسكري عام 2024.

وأشار بن غفير إلى أن مصلحة السجون ستتخذ إجراءات إضافية لضمان سلامة الموقوفة خلال احتجازها، بعد أن قدمت تومر-يروشالمي استقالتها الجمعة في سياق التحقيق

 
مقالات ذات صلة
تسريب فيديو يوقع بـ مدعية عسكرية إسرائيلية!

محليات

إيتمار بن غفير

إسرائيل

تل أبيب

الجيش الإسرائيلي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نائب في "حزب الله": الدولة مطالبة بتحمّل مسؤولياتها في الحماية والإعمار
بلدية الشويفات تُطلق شعارها الجديد

اقرأ ايضا في محليات

قيادي في "حزب الله": ليس أمامنا إلا التمسك بالسلاح.. والمعادلة ستتغير!
06:06

قيادي في "حزب الله": ليس أمامنا إلا التمسك بالسلاح.. والمعادلة ستتغير!

أكد عضو المجلس السياسي في "حزب الله" الوزير السابق محمود قماطي أن "المعادلة التي يحاول العدو الإسرائيلي أن يفرضها على لبنان، لن تستمر وستتغيّر، ولن نسمح كلبنان وكدولة وكعلاقات ديبلوماسية وكجيش لبناني وكمقاومة، أن تبقى هذه المعادلة فوق رؤوسنا وأن يبقى هذا العدوان مستمراً على أرضنا، وعلى الدولة أن تفي بما وعدت به وبما أخذته على عاتقها، أنها ستحرر الأرض والأسرى وتوقف الاستباحة وتبدأ بالإعمار".

06:06

قيادي في "حزب الله": ليس أمامنا إلا التمسك بالسلاح.. والمعادلة ستتغير!

أكد عضو المجلس السياسي في "حزب الله" الوزير السابق محمود قماطي أن "المعادلة التي يحاول العدو الإسرائيلي أن يفرضها على لبنان، لن تستمر وستتغيّر، ولن نسمح كلبنان وكدولة وكعلاقات ديبلوماسية وكجيش لبناني وكمقاومة، أن تبقى هذه المعادلة فوق رؤوسنا وأن يبقى هذا العدوان مستمراً على أرضنا، وعلى الدولة أن تفي بما وعدت به وبما أخذته على عاتقها، أنها ستحرر الأرض والأسرى وتوقف الاستباحة وتبدأ بالإعمار".

يحدث الآن

اخترنا لك
تعديل | مراسل الجديد: شهيد على الأقل وعدد من الإصابات في الغارة على الشرقية
06:17
مراسل الجديد: عدد من الإصابات نتيجة الغارة على الشرقية
06:15
قيادي في "حزب الله": ليس أمامنا إلا التمسك بالسلاح.. والمعادلة ستتغير!
06:06
شكوى "لبنانية" مباغتة على متن طائرة! (فيديو)
03:51
نائب في "حزب الله": الدولة مطالبة بتحمّل مسؤولياتها في الحماية والإعمار
03:41
بلدية الشويفات تُطلق شعارها الجديد
02:57
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025