أهالي ضحايا المرفأ للرئيس عون: للتدخل العاجل ووقف المهزلة القضائية

صدر عن تجمع أهالي وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ البيان التالي:



في الوقت الذي يترقب فيه اللبنانيون نتائج جلسة استجواب القاضي حبيب للقاضي ، بدعوى اغتصاب السلطة وانتحال صفة محقق عدلي وذلك على خلفية تجاوزه الصريح للقوانين المرعية الإجراء وعدم التزامه بدعاوى الرد والمخاصمة المقامة بحقه، استنادًا إلى اجتهادٍ مشبوه وضعه لنفسه…

فإننا كأولياء دم نعلم الحكم مسبقا بناءً على معطيات ومتابعات خاصة حصلنا عليها من أروقة لذا يهمّنا أن نعلن ما يلي:

إن ضغوطًا كبيرة تُمارَس على القاضي حبيب رزق لحفظ الملف وإطلاق يد القاضي وشرعنة عمله، ولو كان ذلك خلافًا لأحكام القانون.

لقد بدأنا كأهالي نشعر بالإحباط العميق من إمكانية تحقيق العدالة في ملف تحقيقات انفجار المرفأ، في ظل هذا التخبط والتدخل السياسي الفاضح في القضاء.

نناشد فخامة رئيس ، الذي وعدنا في خطاب بالعمل للوصول إلى الحقيقة والعدالة بعيدًا عن السياسة والتسييس، بالتدخل العاجل لوقف هذه المهزلة القضائية التي باتت تمثيلية مكشوفة يعلم فخامته بخباياها.

إن أي تجاوز أو مخالفة إضافية للقانون في هذه القضية ستدفع بأولياء إلى اتخاذ خطوات وتحركات ميدانية لن نراعي فيها ما كنا نراعيه سابقًا، طالما أن العدالة غائبة.

مطلبنا كان وسيبقى الحقيقة والعدالة، ودونهما دماؤنا.. لن نسمح بأن تُهدَر دماء شهدائنا وضحايانا مجددا في أروقة التسويات القضائية.