4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

الرئيس جوزاف عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض ففي السياسة هناك ثلاث ادوات للعمل وهي الدبلوماسية والاقتصادية والحربية

2025-11-03 | 08:22
الرئيس جوزاف عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض ففي السياسة هناك ثلاث ادوات للعمل وهي الدبلوماسية والاقتصادية والحربية
الرئيس جوزاف عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض ففي السياسة هناك ثلاث ادوات للعمل وهي الدبلوماسية والاقتصادية والحربية
الرئيس جوزاف عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض ففي السياسة هناك ثلاث ادوات للعمل وهي الدبلوماسية والاقتصادية والحربية

جمارك بعلبك تضبط 3 أطنان من الشحوم الفاسدة المعدّة للتهريب
09:43

جمارك بعلبك تضبط 3 أطنان من الشحوم الفاسدة المعدّة للتهريب

ضبطت دورية تابعة لمفرزة جمارك بعلبك ٣ أطنان من الشحوم الحيوانية الفاسدة المعدّة للتهريب بهدف استخدامها في صناعة معلبات غذائية، وجرى إتلافها بناءً على إشارة القضاء المختص، فيما تعمد إدارة الجمارك إلى فرض الحدّ الأقصى من الغرامات بحقّ المخالفين.

09:43

جمارك بعلبك تضبط 3 أطنان من الشحوم الفاسدة المعدّة للتهريب

ضبطت دورية تابعة لمفرزة جمارك بعلبك ٣ أطنان من الشحوم الحيوانية الفاسدة المعدّة للتهريب بهدف استخدامها في صناعة معلبات غذائية، وجرى إتلافها بناءً على إشارة القضاء المختص، فيما تعمد إدارة الجمارك إلى فرض الحدّ الأقصى من الغرامات بحقّ المخالفين.

المديرية العامة للأوقاف الإسلامية دعت لإقامة صلاة الاستسقاء
09:13

المديرية العامة للأوقاف الإسلامية دعت لإقامة صلاة الاستسقاء



دعت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان، بتوجيهات من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، "جميع أئمة وخطباء المساجد في لبنان،الى إقامة صلاة الاستسقاء في المساجد تأسيا بسنة نبينا محمد ﷺ، عند تأخر نزول الغيث، على أن تكون صلاة الاستسقاء بعد دعوة جميع المصلين يوم الأربعاء القادم بعد صلاة العشاء، مع حثهم على الإكثار من الاستغفار، والتوبة، ورد المظالم، وصلة الأرحام، والإكثار من الدعاء والصدقة".

09:13

المديرية العامة للأوقاف الإسلامية دعت لإقامة صلاة الاستسقاء



دعت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان، بتوجيهات من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، "جميع أئمة وخطباء المساجد في لبنان،الى إقامة صلاة الاستسقاء في المساجد تأسيا بسنة نبينا محمد ﷺ، عند تأخر نزول الغيث، على أن تكون صلاة الاستسقاء بعد دعوة جميع المصلين يوم الأربعاء القادم بعد صلاة العشاء، مع حثهم على الإكثار من الاستغفار، والتوبة، ورد المظالم، وصلة الأرحام، والإكثار من الدعاء والصدقة".

جمارك بعلبك تضبط 3 أطنان من الشحوم الفاسدة المعدّة للتهريب
09:43
المديرية العامة للأوقاف الإسلامية دعت لإقامة صلاة الاستسقاء
09:13
الأوقاف الإسلامية تدعو جميع أئمة وخطباء المساجد في لبنان لإقامة صلاة الاستسقاء يوم الأربعاء القادم
09:12
عون: لا اعمل في السياسة بل انا رجل دولة والبعض يعتبر لبنان ملكاً له فيما اعتبر نفسي ملكاً للبنان
08:24
الرئيس عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض
07:59
من مكان الغارة في الدوير.. مراسل الجديد يوافينا بالتفاصيل
07:47
