4 آب "الحقيقة الضائعة"
٤ آب
محليات

توضيح من مكتب افرام حول خبر ملفّق

2025-11-04 | 05:45
توضيح من مكتب افرام حول خبر ملفّق
توضيح من مكتب افرام حول خبر ملفّق

صدر عن المكتب الإعلاميّ للنائب نعمة افرام البيان التالي:

طالعنا أحد المواقع الإلكترونيّة بخبر ملفّق، هو كناية عن خلط سرديّات لا علاقة لها ببعضها البعض، وجمعها في بوتقة كذب وافتراء، تظهر النوايا الخبيثة التي تقف خلفها، وهدفها المسّ بشخص ومصداقيّة وسلوكيات النائب نعمة افرام.

فقد جمع موقع "عكس السّير" بين واقعة دعوة الرئيس ميشال عون للمخاتير ورؤساء البلديات إلى الغداء مؤخّراً في بلدة كفردبيان، وبين قضيّة أخرى تتعلّق بإشكاليّات لمختار إحدى البلدات الكسروانيّة مع أبناء بلدته ومع مجلسهم البلديّ.

المضحك المبكي أنّ الموقع الالكتروني المذكور تناول هاتين السرديّتين بخبث ومكر، بهدف إثارة المشكلات السياسيّة والمناطقيّة، والإساءة إلى شخص النائب نعمة افرام، الذي لا علاقة له لا من قريب أو بعيد لا بقضيّة غذاء كفرذبيان من جهة ولا بقضيّة المختار المعني من جهة أخرى. فالخبر تعمّد تضليل الرأي العام ولجأ إلى الكذب والخداع والافتراء، واختراع سيناريوهات فاشلة في أمور لا تعني النائب افرام ولم يتدخّل بها إطلاقاً.

وعليه، اقتضى التوضيح احتراماً للرأي العام، مع التأكيد على أنّ مضمون الخبر الملفّق سيكون موضع متابعة، لأخذ الإجراءات المناسبة في حقّ كاتبه وناشره وفق ما تقتضيه القوانين المرعيّة الإجراء.

ويشير المكتب الإعلاميّ للنائب افرام، في الختام، إلى توقّع المزيد من حملات التسويف والافتراء والكذب الممنهج بحقّه في الأيام والأسابيع والأشهر القادمة.

فإزاء هول حجم الفشل لدى ضعفاء وصغار النفوس وعجزهم عن مواجهة الأمور بشهامة وكِبر، لن يبقى أمامهم إلاّ مجابهة الضوء بأساليب خفافيش الليل وتدنيس قدسيّة الحبر وتشويه الحقائق. ونطمئن الجميع أنّ هذه الأساليب الدنيئة لن تغيّر شيئاً في المعادلة؛ بل على العكس، لقد دخلنا زمناً جديداً يُحكم فيه بالقانون، وقوّته وعدالته سيردعان أهل الظلام وينتصران للحقّ والحقيقة.

توضيح من مكتب افرام حول خبر ملفّق

محليات

نعمة افرام

لبنان

