المنتدى الرقمي الدولي الثالث للشباب في لبنان

، تحت عنوان “The Cedar Reboots”، ليجسّد عودة التدريجية إلى الخريطة الرقمية العالمية من خلال تسليط الضوء على التكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأمن السيبراني، وتأثيرها المتسارع على الصحة والإعلام والتعليم والاقتصاد.

جاء المنتدى هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققته النسختان السابقتان عامي 2023 و2024، ليؤكد دوره كمنصة رقمية رائدة تجمع نخبة من الخبراء العالميين والمتحدثين من الجامعات العريقة ومراكز الأبحاث والشركات المتعددة الجنسيات في مجال التكنولوجيا، إلى جانب مشاركة شبابية من لبنان والعالم.

وتميز المؤتمر بإحاطة خاصة ودعم من الجيش والقوى الأمنية، فحضر ممثلون عن كل من ، ومدير عام الأمن الداخلي، ومدير عام أمن العام ومدير عام أمن الدولة. وكذلك حضر رؤساء جامعات، نواب ووزراء، سفراء، أكاديميون وأصحاب شركات ومشاركة طلابية وشبابية واسع.

افتُتحت أعمال المنتدى بجلسة استهلالية، تحدث فيها كلّ من الدكتور جهاد الحكيّم، رئيس Rethinking Lebanon، والدكتور وسيم رافائيل، عميد كلية الهندسة في جامعة القديس يوسف، والأب صلاح أبو جودة اليسوعي، الجامعة.

استُهل البرنامج بكلمة رئيسية ألقاها جو كوكباني، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة OSN، بعنوان «القيادة في عصر التحوّلات في الإعلام وما بعده». تلتها الجلسة الحوارية الأولى بعنوان « المتحرك: الروبوتات والابتكار»، بمشاركة الدكنور سامر عبدالله، أنطوني رزق، أمل عبدالله وفادي ضو من KPMG، وBMW Group، وSABA IP و Multilane تناولوا آفاق الابتكار الصناعي وحماية الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي. أدار الجلسة العميد المشارك في كلية الهندسة الأمريكية في AUB الدكتور كمال الحاج.

ثم ألقى عادل أفيوني وزير الاستثمار والتكنولوجيا السابق، رئيسية بعنوان «من مستخدمي التكنولوجيا إلى صُنّاعها: تمكين الجيل الرقمي». تلتها الجلسة الثانية «الأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية: مهارات تأسيس ونمو الشركات الناشئة»، بمشاركة طوني فغالي، الدكتور بيحان أزاد، جورج سلوم والدكتور وسام سموري عن كل من Potech و AUBو I-Stay، و 42 Beirut.

، ناقشوا خلالها مستقبل التكنولوجيا المالية والابداع. أدارت الجلسة الدكتورة جينان صياح.

وفي فترة بعد الظهر، تناولت الجلسة الثالثة «ثورة الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي: التحديات والفرص» مستقبل التكنولوجيا في الطب والرعاية الصحية، بمشاركة الدكتور باخوس طنوس، زينات بتروالا، أنطوني صفير و الدكتورة جوي حايك وذلك تباعا عن جامعة هارفرد وAstraZeneca، و Google AI/Health و Silicon Valley، و Mersaco،وكلية طب الأسنان في USJ. أدار الجلسة الطبيب الدكتور جورج جوفيليكيان

ثم ألقى العميد جورج صقر نائب رئيس الأركان ومدير التخطيط في كلمة رئيسية بعنوان «مستقبل الجيوش في ظل الذكاء الاصطناعي».

أما الجلسة الرابعة فجاءت تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل»، حيث ناقش الدكتور فريديريكو ليما من صندوق النقد الدولي والدكتور مستشار البنك الدولي وأستاذ في ال AUB، والدكتور جو تكلي عن LAU و Inmind Academy وجميل غيث المدير التنفيذي ل Mobile Arts، سبل التكيّف مع التحول الرقمي في التعليم والعمل. أدار الجلسة إيلي حجار

واختُتمت الجلسات بكلمة رئيسية للمنتج والمبتكر وليد نصيف بعنوان «الذكاء الاصطناعي في الفن: إعادة تشكيل الإبداع».

تخلّل المنتدى ست ورش عمل تقنية متوازية تناولت المواضيع التالية:

- تحويل الأفكار إلى أصول: حماية حقوق الملكية الفكرية في العصر الرقمي، بإشراف أمل عبدالله

- التنبؤ بالسلاسل الزمنية باستخدام الذكاء الاصطناعي – بإشراف توماس عبد الكريم

- حلول الرعاية الصحية المعززة بالذكاء الاصطناعي: من البيانات إلى المريض، بإشراف أنطوني صفير

- مستقبل العمل في ظل الذكاء الاصطناعي، التحديات والفرص، بإشراف زينات باتراوالا

-الصحة النفسية في عصر الذكاء الاصطناعي ، بإشراف ملكة لبنان السابقة والأخصائية في علم النقس ندى كوسى

-الابداع الإعلامي في عصر الذكاء الاصطناعي، بإشراف وليد نصيف

أدارت وقدمت المنتدى الإعلامية وملكة جمال لبنان السابقة رهف عبدالله

أكد المنظمون أن المنتدى أصبح منصة سنوية رائدة للحوار الرقمي والإبداع الشبابي، تجسّد رؤية Rethinking Lebanon في جعل اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا رافعة أساسية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، وتعزيز دور في رسم مستقبل ألمع إشراقًا إنسانيًا ورقميا.