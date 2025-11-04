الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

المنتدى الرقمي الدولي الثالث للشباب في لبنان

2025-11-04 | 07:10
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
المنتدى الرقمي الدولي الثالث للشباب في لبنان
المنتدى الرقمي الدولي الثالث للشباب في لبنان

اختُتمت أعمال المنتدى الرقمي الدولي الثالث للشباب (Digital Youth Leaders International Forum)، الذي نظمته Rethinking Lebanon بالشراكة مع جامعة القديس يوسف في بيروت (USJ)

، تحت عنوان “The Cedar Reboots”، ليجسّد عودة لبنان التدريجية إلى الخريطة الرقمية العالمية من خلال تسليط الضوء على التكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأمن السيبراني، وتأثيرها المتسارع على الصحة والإعلام والتعليم والاقتصاد.

 

جاء المنتدى هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققته النسختان السابقتان عامي 2023 و2024، ليؤكد دوره كمنصة رقمية رائدة تجمع نخبة من الخبراء العالميين والمتحدثين من الجامعات العريقة ومراكز الأبحاث والشركات المتعددة الجنسيات في مجال التكنولوجيا، إلى جانب مشاركة شبابية واسعة من لبنان والعالم.

وتميز المؤتمر بإحاطة خاصة ودعم من الجيش والقوى الأمنية، فحضر ممثلون عن كل من قائد الجيش، ومدير عام الأمن الداخلي، ومدير عام أمن العام ومدير عام أمن الدولة. وكذلك حضر رؤساء جامعات، نواب ووزراء، سفراء، أكاديميون وأصحاب شركات ومشاركة طلابية وشبابية واسع.

 

افتُتحت أعمال المنتدى بجلسة استهلالية،  تحدث فيها كلّ من الدكتور جهاد الحكيّم، رئيس Rethinking Lebanon، والدكتور وسيم رافائيل، عميد كلية الهندسة في جامعة القديس يوسف، والأب صلاح أبو جودة اليسوعي، نائب رئيس الجامعة.

 

استُهل البرنامج بكلمة رئيسية ألقاها جو كوكباني، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة OSN، بعنوان «القيادة في عصر التحوّلات في الإعلام وما بعده». تلتها الجلسة الحوارية الأولى بعنوان «المستقبل المتحرك: الروبوتات والابتكار»، بمشاركة الدكنور سامر عبدالله، أنطوني رزق، أمل عبدالله وفادي ضو من KPMG، وBMW Group، وSABA IP و Multilane تناولوا آفاق الابتكار الصناعي وحماية الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي. أدار الجلسة العميد المشارك في كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية في بيروت AUB الدكتور كمال الحاج.

 

ثم ألقى عادل أفيوني وزير الاستثمار والتكنولوجيا السابق، كلمة رئيسية بعنوان «من مستخدمي التكنولوجيا إلى صُنّاعها: تمكين الجيل الرقمي». تلتها الجلسة الثانية «الأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية: مهارات تأسيس ونمو الشركات الناشئة»، بمشاركة  طوني فغالي، الدكتور بيحان أزاد، جورج سلوم والدكتور وسام سموري عن كل من Potech و AUBو I-Stay، و 42 Beirut.

، ناقشوا خلالها مستقبل التكنولوجيا المالية والابداع. أدارت الجلسة الدكتورة جينان صياح.

 

وفي فترة بعد الظهر، تناولت الجلسة الثالثة «ثورة الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي: التحديات والفرص» مستقبل التكنولوجيا في الطب والرعاية الصحية، بمشاركة الدكتور باخوس طنوس، زينات بتروالا، أنطوني صفير و الدكتورة جوي حايك وذلك تباعا عن جامعة هارفرد وAstraZeneca، و Google AI/Health و Silicon Valley، و Mersaco،وكلية طب الأسنان في USJ. أدار الجلسة الطبيب الدكتور جورج جوفيليكيان

 

ثم ألقى العميد جورج صقر نائب رئيس الأركان ومدير التخطيط في الجيش اللبناني كلمة رئيسية بعنوان «مستقبل الجيوش في ظل الذكاء الاصطناعي».

 

أما الجلسة الرابعة فجاءت تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل»، حيث ناقش الدكتور فريديريكو ليما من صندوق النقد الدولي والدكتور ابراهيم جمالي مستشار البنك الدولي وأستاذ في ال AUB، والدكتور جو تكلي عن LAU و Inmind Academy وجميل غيث المدير التنفيذي ل Mobile Arts، سبل التكيّف مع التحول الرقمي في التعليم والعمل. أدار الجلسة إيلي حجار

 

واختُتمت الجلسات بكلمة رئيسية للمنتج والمبتكر وليد نصيف بعنوان «الذكاء الاصطناعي في الفن: إعادة تشكيل الإبداع».

 

تخلّل المنتدى ست ورش عمل تقنية متوازية تناولت المواضيع التالية:

          - تحويل الأفكار إلى أصول: حماية حقوق الملكية الفكرية في العصر الرقمي، بإشراف أمل عبدالله

          - التنبؤ بالسلاسل الزمنية باستخدام الذكاء الاصطناعي – بإشراف توماس عبد الكريم

          - حلول الرعاية الصحية المعززة بالذكاء الاصطناعي: من البيانات إلى المريض، بإشراف أنطوني صفير

          - مستقبل العمل في ظل الذكاء الاصطناعي، التحديات والفرص، بإشراف زينات باتراوالا

          -الصحة النفسية في عصر الذكاء الاصطناعي ، بإشراف ملكة جمال لبنان السابقة والأخصائية في علم النقس ندى كوسى

-الابداع الإعلامي في عصر الذكاء الاصطناعي، بإشراف وليد نصيف

 

 أدارت وقدمت المنتدى الإعلامية وملكة جمال لبنان السابقة رهف عبدالله

 

أكد المنظمون أن المنتدى أصبح منصة سنوية رائدة للحوار الرقمي والإبداع الشبابي، تجسّد رؤية Rethinking Lebanon في جعل اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا رافعة أساسية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، وتعزيز دور الشباب في رسم مستقبل ألمع إشراقًا إنسانيًا ورقميا.

مقالات ذات صلة
المنتدى الرقمي الدولي الثالث للشباب في لبنان

محليات

لبنان

بيروت

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أمن الدولة يضبط هدرًا في مالية بلدية بيروت
ختم تحقيقات اختلاس بلدية بيروت.. وأرقام صادمة

اقرأ ايضا في محليات

بالفيديو.. متممات غذائية مزورة
08:40

بالفيديو.. متممات غذائية مزورة

تمكنت قوة من ضابطة صيدا-شعبة المكافحة البرية في جمارك صيدا بتوقيف سيارة محملة بالمتممات الغذائية المزورة.تم ضبط البضاعة وإقتيدت مع صاحبها الى مركز الشعبة بغية إجراء المقتضى القانوني.

08:40

بالفيديو.. متممات غذائية مزورة

تمكنت قوة من ضابطة صيدا-شعبة المكافحة البرية في جمارك صيدا بتوقيف سيارة محملة بالمتممات الغذائية المزورة.تم ضبط البضاعة وإقتيدت مع صاحبها الى مركز الشعبة بغية إجراء المقتضى القانوني.

يحدث الآن

اخترنا لك
بالفيديو.. متممات غذائية مزورة
08:40
وزير الإعلام بول مرقص لـ"الجديد": كل وزير في اللجنة قدّم صيغة تطبيق قانون الإنتخابات وهناك ٣ اقتراحات ستقدّم الى مجلس الوزراء لمناقشتها
08:38
وزير الخارجية والمغتربين لـ"الجديد": تمّ دمج مشروع القانون المقدَّم من قِبَلي والآخر المقدَّم من قبل وزير الداخلية في نصٍّ واحد وسيُرفع إلى مجلس الوزراء لمناقشته في الجلسة يوم الخميس
08:38
وزير الدفاع يوقّع اتفاقية تعاون دفاعي مع نظيره الهولندي
08:30
تصريح نائب رئيس الحكومة بعد اجتماع لجنة قانون الانتخابات
08:22
في السراي الحكومي تجتمع في هذه الاثناء اللجنة الوزارية المعنية بقانون الانتخاب.. التفاصيل مباشرة
07:34
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025