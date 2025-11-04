أمن الدولة يضبط هدرًا في مالية بلدية بيروت

متابعةً لجهودها في حماية المال العام والحدّ من الهدر المالي، وبناءً على إشارة المالية، أجرت – مديرية الإقليمية، تحقيقًا قضائيًا بشبهة هدر أموال من صندوق خزينة . وخلال التحقيق مع الموظف (خ. أ. ع.)، تبيّن قيامه بالتصرف بمبالغ عائدة للبلدية تُقدَّر بنحو 260 ألف أميركي، صُرفت كتعويضات لعدد من موظفي فوج إطفاء بيروت خلافًا للأصول القانونية. كما أظهر الكشف الذي أجراه على حسابات خزينة البلدية وجود خلل في محاسبة المالية. وبناءً على إشارة ، تم توقيف الموظف المذكور، وخُتم التحقيق، وأُودِع الملف المرجع القضائي المختص