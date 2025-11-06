برّاك يلوّح بالتطبيع.. والأنظار نحو السفير الجديد (الأنباء)

كشفت مصادر مواكبة لـ"صحيفة الأنباء الالكترونية" للتطورات الأمنية أن "المواقف التي أطلقها الموفد الأميركي توم برّاك، بالتزامن مع التصعيد العسكري الاسرائيلي، كان الهدف منها الضغط على للدخول في مفاوضات مباشرة مع اسرائيل ورسم اطار من أجل التطبيع معها مستقبلاً

هذا التمني برأي المصادر يحتاج الى وسيط بمواصفات الدبلوماسي الأميركي آموس هوكشتاين الذي رعى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل. وتوقعت مصادر "الأنباء" استمرار الأمور على ما هي عليه بانتظار وصول الأميركي الجديد ميشال عيسى الى لبنان ومعرفة ما يحمله من جديد في هذا الاطار.

ويبقى السؤال: هل اسرائيل جادة فعلاً في التفاوض مع لبنان أم أنها تحاول استدراج " " الى حرب غير متكافئة؟

المصادر اعتبرت أن "اتهام "حزب " باعادة بناء ترسانته العسكرية يهدف الى أمرين: محاولة استدراجه الى حرب قد تكون الغلبة فيها لصالح اسرائيل، أو دفعه لتوجيه سلاحه الى الداخل والقيام بحرب أهلية قد تطيح الصيغة وتمنع قيام الدولة في وقت قريب". وترى مصادر "الأنباء" أن " كافة على علم بالنوايا الاسرائيلية، لكن يبقى الرهان على الادارة الأميركية ووعود الرئيس بمساعدة لبنان، فهل تكون ترجمة هذه الوعود انطلاقاً من تصريحات توم برّاك، أم أن لبنان أمام فرصة لاعادة بناء مؤسساته؟"