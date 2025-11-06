الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

عن "الحرب والمفاوضات".. بري يحسمها

2025-11-06 | 01:50
عن &quot;الحرب والمفاوضات&quot;.. بري يحسمها
عن "الحرب والمفاوضات".. بري يحسمها

كتبت صحيفة "الجمهورية":

أبقت إسرائيل المنطقة الجنوبية ميداناً مفتوحاً لاستمرار اعتداءاتها واغتيالاتها، كما حصل في برج رحال بالأمس، حيث سقط شهيد وعدد من الجرحى، فيما استمرت غرف التوتير والتهويل في بث سمومها في الأجواء اللبنانية، وإشاعة جو تصعيدي يوحي وكأنّ العدوان الإسرا..ئيلي على لبنان بات قاب قوسين وأدنى، دحضه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بقوله رداً على سؤال لـ"الجمهورية": "ما استطيع أن اقوله هو: لا حرب". متسائلاً: "هل انّ إسرائيل قد أوقفت حربها على لبنان؟"، راداً الجو المشحون في الداخل إلى المواقف الأخيرة التي اطلقها الموفد الأميركي توم برّاك.

وإذ ذكّر الرئيس نبيه بري لـ"الجمهورية" "بالتزام لبنان الكلي باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في تشرين الثاني من العام الماضي، شدّد على الالتزام ايضاً بالآلية المعتمدة في لجنة "الميكانيزم"، مكرّراً انّ "في الإمكان الاستعانة بمدنيين اختصاصيين عندما تدعو الحاجة إلى ذلك".

وعندما قيل للرئيس بري أنّ هناك تفسيرات أطلقها البعض بأنّ كلامه عن إشراك اختصاصيين، قد يكون مقدّمة للموافقة على إشراك مدنيين في أي شكل من المفاوضات مع إسرائيل، استغرب هذا التفسير وقال لـ"صحيفة الجمهورية": "ما قصدته بالاختصاصيين لا يحتاج إلى تفسير او تأويل او تحريف، اختصاصيين يعني اختصاصيين، وهو ما يُعتمد في كثير من الحالات، اما في ما يُحكى عن المفاوضات، فلا مفاوضات مباشرة، وانا شخصياً دخلت بمفاوضات مع آموس هوكشتاين وغيره، على مدى سبع سنوات ونصف السنة في موضوع الغاز البحري، وفي النتيجة وصلنا إلى اتفاق الإطار الذي وصلنا اليه مع إسرائيل. وكما سبق وقلت، هناك آلية معتمدة في "الميكانيزم"، ونحن ملتزمون بها".

ورداً على سؤال، أعرب الرئيس  بري عن ارتياحه لانعقاد مؤتمر إعادة الإعمار في المصيلح، مشدداً على انّ "هذا الامر يتطلّب متابعة من الجهات المعنية في الدولة، وإيلاءه الأهمية القصوى، وتوفير المستلزمات والإمكانات لإطلاق عجلة إعمار المناطق المتضرّرة جراء العد..وان الإسرا..ئيلي بصورة عاجلة".

عن "الحرب والمفاوضات".. بري يحسمها

محليات

الحرب

التفاوض

اسرائيل

لبنان

بري

