عن "الحرب والمفاوضات".. بري يحسمها

أبقت المنطقة الجنوبية ميداناً مفتوحاً لاستمرار اعتداءاتها واغتيالاتها، كما حصل في برج رحال بالأمس، حيث سقط وعدد من الجرحى، فيما استمرت غرف التوتير والتهويل في بث سمومها في الأجواء ، وإشاعة جو تصعيدي يوحي وكأنّ العدوان الإسرا..ئيلي على بات قاب قوسين وأدنى، دحضه رئيس المجلس النيابي بقوله رداً على سؤال لـ”الجمهورية”: "ما استطيع أن اقوله هو: لا حرب”. متسائلاً: “هل انّ إسرائيل قد أوقفت حربها على لبنان؟"، راداً الجو المشحون في الداخل إلى المواقف التي اطلقها الموفد الأميركي توم برّاك.

وإذ ذكّر لـ"الجمهورية" "بالتزام لبنان الكلي باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في تشرين الثاني من العام الماضي، شدّد على الالتزام ايضاً بالآلية المعتمدة في لجنة “الميكانيزم”، مكرّراً انّ “في الإمكان الاستعانة بمدنيين اختصاصيين عندما تدعو الحاجة إلى ذلك".

وعندما قيل للرئيس بري أنّ هناك تفسيرات أطلقها البعض بأنّ كلامه عن إشراك اختصاصيين، قد يكون مقدّمة للموافقة على إشراك مدنيين في أي شكل من المفاوضات مع إسرائيل، استغرب هذا التفسير وقال لـ"صحيفة الجمهورية": "ما قصدته بالاختصاصيين لا يحتاج إلى تفسير او تأويل او تحريف، اختصاصيين يعني اختصاصيين، وهو ما يُعتمد في كثير من الحالات، اما في ما يُحكى عن المفاوضات، فلا مفاوضات مباشرة، وانا شخصياً دخلت بمفاوضات مع آموس هوكشتاين وغيره، على مدى سبع سنوات ونصف السنة في موضوع البحري، وفي النتيجة وصلنا إلى اتفاق الإطار الذي وصلنا اليه مع إسرائيل. وكما سبق وقلت، هناك آلية معتمدة في "الميكانيزم"، ونحن ملتزمون بها".

ورداً على سؤال، أعرب الرئيس بري عن ارتياحه لانعقاد مؤتمر في المصيلح، مشدداً على انّ "هذا الامر يتطلّب متابعة من الجهات المعنية في الدولة، وإيلاءه الأهمية القصوى، وتوفير المستلزمات والإمكانات لإطلاق عجلة المناطق المتضرّرة جراء العد..وان الإسرا..ئيلي بصورة عاجلة".