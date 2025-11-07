تدابير سير في بشارة الخوري.. والسبب؟

"بدأت إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال حفريات لتمديد قساطل مياه في محلّة بشارة الخوري
– شارع عمر بن الخطاب
، حيث سيتمّ منع مرور السير من تقاطع بشارة الخوري
باتجاه عمر بن خطاب ومن تقاطع شارع الصلح
بن يحي، وتحويلهما باتجاه جادة بشارة الخوري – شكري حماصني الشارع الرئيسي
، اعتبارًا من الساعة 20:00 تاريخ اليوم
05-11-2025، لغاية الساعة 07:00 من يوم غد تاريخ 06-11-2025.
يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام".