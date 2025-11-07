ملف إعادة الإعمار.. في عين التينة!

اللقاء خصص لمناقشة وعرض مشاريع وخطط البنك الدولي وبرامجه في لبنان
لاسيما ملف إعادة الاعمار.
الرئيس بري
قدم للوفد شرحاً تفصيلياً مسهباً على الخريطة التي اعدها المجلس الوطني للبحوث العلمية والتي تبين حجم الأضرار التي تسبب بها العدوان الاسرائيلي على لبنان على مدى العامين الماضيين قبل اتفاق وقف اطلاق النار وبعده وفي مختلف القطاعات لا سيما التدمير الكلي لعدد من القرى الحدودية مع فلسطين
المحتلة إضافة للأضرار التي لحقت بالبنى التحتية من طرقات ومؤسسات تربوية وصحية وسياحية والصناعية وقطاع الطاقة، فضلاً عن الخسائر التي مني بها القطاع الزراعي والأثر البيئي الناجم عن إستخدام إسرائيل
للإسلحة المحرمة دولياً.