ملف إعادة الإعمار.. في عين التينة!

استقبل في مقر الرئاسة الثانية وفداً موسعاً من مجلس إدارة البنك الدولي ضم 17 مديراً تنفيذياً في البنك، بحضور المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي الملا والمدير الإقليمي جان كريستوف كارية ومدير مكتب البنك في أنريكي آرماس والمستشار الإعلامي لرئيس علي حمدان.

اللقاء خصص لمناقشة وعرض مشاريع وخطط البنك الدولي وبرامجه في لاسيما ملف إعادة الاعمار.



قدم للوفد شرحاً تفصيلياً مسهباً على الخريطة التي اعدها المجلس الوطني للبحوث العلمية والتي تبين حجم الأضرار التي تسبب بها العدوان الاسرائيلي على لبنان على مدى العامين الماضيين قبل اتفاق وقف اطلاق النار وبعده وفي مختلف القطاعات لا سيما التدمير الكلي لعدد من القرى الحدودية مع المحتلة إضافة للأضرار التي لحقت بالبنى التحتية من طرقات ومؤسسات تربوية وصحية وسياحية والصناعية وقطاع الطاقة، فضلاً عن الخسائر التي مني بها القطاع الزراعي والأثر البيئي الناجم عن إستخدام للإسلحة المحرمة دولياً.