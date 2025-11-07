تصعيد خطير يقترب من الدولة اللبنانية

معلومات الجديد تحدثت عن محاولات رسمية للتواصُل الدبلوماسي من اجل التهدئة وخفضِ التصعيد، لكنْ لا تجاوُب من الجهات المعنية مع طلبِ ، لا بل تحدثت مصادر دبلوماسيةٌ غربية عن انَّ الموقفَ التصعيدي تِجاه لبنان ليس فقط حِيال بل إزاء الدولةِ ورئاستِها الأولى أيضاً ومن .

في المقابل، وبعد اطلاقِ رئيس الجمهو رية مواقفَه المتقدمة بشأن التفاوض مع اسرائيل، لم يتلقَ ايَّ تجاوب اميركي اسرائيلي معَ كلامه، وهو بحسب معلومات الجديد، من جهة مستاءٌ من عدم التجاوب الدولي مع مبادرته ومن جهة اخرى، مستاءٌ من بيانِ الحزب .

في العنوان الامني، تحدثت مصادرُ دبلوماسيةٌ عن تصعيد تدريجي في لبنان بدأ يومَ الخميس وسيستمرُّ بوتيرةٍ مختلفة في ظِل اعطاءِ لبنانَ فرصةً حتى آخِرِ السنة لتنفيذ خُطةِ حصر السلاح بَدءاً من الجنوب وصولاً الى كل لبنان

وإطلاقِ التفاوض المباشر معَ اسرائيل. وفي المعلومات أنَّ المطلوب دَولياً ليس التفاوض بشروط لبنان بل التفاوض بتمثيلٍ سياسي تماماً كما حَصل في .