الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

تصعيد خطير يقترب من الدولة اللبنانية

2025-11-07 | 13:48
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تصعيد خطير يقترب من الدولة اللبنانية
تصعيد خطير يقترب من الدولة اللبنانية

بعد يوم الغارات الطويل، انقسم المشهد الى عنوانين اولُهُما المساعي الدبلوماسية للتهدئة، والثاني التصعيدُ الاسرائيلي المستمر.

معلومات الجديد تحدثت عن محاولات رسمية للتواصُل الدبلوماسي من اجل التهدئة وخفضِ التصعيد، لكنْ لا تجاوُب من الجهات المعنية مع طلبِ لبنان، لا بل تحدثت مصادر دبلوماسيةٌ غربية عن انَّ الموقفَ التصعيدي تِجاه لبنان ليس فقط حِيال حزب الله بل إزاء الدولةِ اللبنانية ورئاستِها الأولى أيضاً ومن الجيش اللبناني .
 
في المقابل، وبعد اطلاقِ رئيس الجمهورية مواقفَه المتقدمة بشأن التفاوض مع اسرائيل، لم يتلقَ ايَّ تجاوب اميركي اسرائيلي معَ كلامه، وهو بحسب معلومات الجديد، من جهة مستاءٌ من عدم التجاوب الدولي مع مبادرته ومن جهة اخرى، مستاءٌ من بيانِ الحزب .
في العنوان الامني، تحدثت مصادرُ دبلوماسيةٌ عن تصعيد تدريجي في لبنان بدأ يومَ  الخميس وسيستمرُّ بوتيرةٍ مختلفة في ظِل اعطاءِ لبنانَ فرصةً حتى آخِرِ السنة لتنفيذ خُطةِ حصر السلاح بَدءاً من الجنوب وصولاً الى كل لبنان
 
وإطلاقِ التفاوض المباشر معَ اسرائيل. وفي المعلومات أنَّ المطلوب دَولياً ليس التفاوض بشروط لبنان بل التفاوض بتمثيلٍ سياسي تماماً كما حَصل في سوريا
 
مقالات ذات صلة
تصعيد خطير يقترب من الدولة اللبنانية

محليات

لبنان

الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تبدّل في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟
نائب "قواتي": مبروك للمغتربين!

اقرأ ايضا في محليات

بالأسماء.. تشكيل لجنة لتقصي الأضرار في مغارة جعيتا
15:42

بالأسماء.. تشكيل لجنة لتقصي الأضرار في مغارة جعيتا

تشكلت لجنة لتقصي الأضرار في مرفق جعيتا السياحي، بعد الحفل الموسيقي الذي أقيم في ٣١ تشرين الأول، بناء على قرار وزيرة السياحة لورا لحود رقم ١٥٥ تاريخ ٧/١١/٢٠٢٥، وهي مؤلفة من السادة:

15:42

بالأسماء.. تشكيل لجنة لتقصي الأضرار في مغارة جعيتا

تشكلت لجنة لتقصي الأضرار في مرفق جعيتا السياحي، بعد الحفل الموسيقي الذي أقيم في ٣١ تشرين الأول، بناء على قرار وزيرة السياحة لورا لحود رقم ١٥٥ تاريخ ٧/١١/٢٠٢٥، وهي مؤلفة من السادة:

"صعبة".. ماذا قالت الخارجية الفرنسية عن نزع السلاح؟
13:06

"صعبة".. ماذا قالت الخارجية الفرنسية عن نزع السلاح؟

أكد الناطق باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو أن بلاده تُطالب بانسحابٍ إسرائيلي من النقاط الخمس، وتدين الضربات التي تُوقِع ضحايا مدنيين في جنوب لبنان.

13:06

"صعبة".. ماذا قالت الخارجية الفرنسية عن نزع السلاح؟

أكد الناطق باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو أن بلاده تُطالب بانسحابٍ إسرائيلي من النقاط الخمس، وتدين الضربات التي تُوقِع ضحايا مدنيين في جنوب لبنان.

يحدث الآن

اخترنا لك
بالأسماء.. تشكيل لجنة لتقصي الأضرار في مغارة جعيتا
15:42
ملفات جديدة وأدلة دامغة تفضح الفساد في لبنان.. في "يسقط حكم الفاسد" الآن على الجديد
14:34
"صعبة".. ماذا قالت الخارجية الفرنسية عن نزع السلاح؟
13:06
مصادر دبلوماسية للجديد: المطلوب دولياً ليس التفاوض بشروط لبنان بل التفاوض بتمثيل سياسي تماماً كما حصل في سوريا
13:02
معلومات الجديد: رئيس الجمهورية مستاء بسبب عدم التجاوب الدولي مع مبادرته وأيضاً من بيانِ الحزب
13:00
مصادر دبلوماسية غربية للجديد: الموقف التصعيدي تجاه لبنان ليس فقط حيال حزب الله بل إزاء الدولة اللبنانية والجيش ورئاستها الأولى أيضاً
12:59
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025