الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

فياض: المفاوضات تمهّد للتطبيع

2025-11-09 | 03:25
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فياض: المفاوضات تمهّد للتطبيع
فياض: المفاوضات تمهّد للتطبيع

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض

أن "لبنان يواجه مرحلة شديدة الخطورة في ظل تصاعد التنسيق الأميركي – الإسرائيلي، حيث يتولى العدو التصعيد الميداني، فيما يتكفّل الأميركي بالإدارة السياسية لهذا التصعيد ومحاولة استثماره في فرض وقائع جديدة على لبنان.
وخلال احتفال تأبيني في بلدة قاعقية الجسر، أشار فياض إلى أن "الضغوط للدخول في مفاوضات مباشرة مع العدو لا تقتصر على ملفات تقنية كترسيم الحدود أو تنفيذ القرار 1701، بل تهدف إلى فتح الباب أمام اتفاقية أمنية تتجاوز القرار الدولي، وتفرّغ السيادة اللبنانية من مضمونها، وتُمهّد لإدخال لبنان في مسار التطبيع مع العدو الإسرائيلي".
 
مقالات ذات صلة
فياض: المفاوضات تمهّد للتطبيع

محليات

لبنان

حزب الله

اسرائيل

المفاوضات

التطبيع

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الوكالة الوطنية: ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية تجريف في الموقع المستحدث في جل الدير - جبل الباط عند أطراف عيترون
مسؤول أميركي: اللبنانيون سيستعيدون بلدهم إذا تخلّصوا من نفوذ إيران

اقرأ ايضا في محليات

ينشطان بترويج المخدّرات.. وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود
04:40

ينشطان بترويج المخدّرات.. وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

04:40

ينشطان بترويج المخدّرات.. وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

اجواء خريفية متقلبة..اليكم حال الطقس
04:36

اجواء خريفية متقلبة..اليكم حال الطقس

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل ينما تبقى دون تعديل في الداخل وعلى الجبال كما تنشط الرياح جنوب البلاد ليلا.

04:36

اجواء خريفية متقلبة..اليكم حال الطقس

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل ينما تبقى دون تعديل في الداخل وعلى الجبال كما تنشط الرياح جنوب البلاد ليلا.

يحدث الآن

اخترنا لك
ينشطان بترويج المخدّرات.. وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود
04:40
اجواء خريفية متقلبة..اليكم حال الطقس
04:36
الوكالة الوطنية: يحلق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء منطقة مرجعيون على ارتفاع متوسط
04:19
وزارة الصحة: شهيد إثر الغارة التي إستهدفت بلدة الصوانة الجنوبية
04:17
الوكالة الوطنية: ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية تجريف في الموقع المستحدث في جل الدير - جبل الباط عند أطراف عيترون
03:51
مسؤول أميركي: اللبنانيون سيستعيدون بلدهم إذا تخلّصوا من نفوذ إيران
02:48
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025