محليات

عن منشور للسفارة الأميركية.. تعليق من نائب في "حزب الله"!

2025-11-10 | 02:01
عن منشور للسفارة الأميركية.. تعليق من نائب في &quot;حزب الله&quot;!
عن منشور للسفارة الأميركية.. تعليق من نائب في "حزب الله"!

أشار النائب حسين جشي، إلى أنّ "العدوّ يريد من خلال هذه الاعتداءات جرّ لبنان إلى مفاوضات جديدة تبدأ بإلغاء اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، بما يتيح له التنصّل من جرائمه خلال العام المنصرم، وصولًا إلى إخضاع لبنان لشروطه الأمنية والسياسية، وفتح الطريق أمام تنفيذ المشروع الأميركي_الإسرائيلي الهادف إلى السيطرة على المنطقة ونهب ثرواتها".

وخلال حفل تكريمي لمناسبة يوم الشهيد، أضاف أنّ "هذا المشروع يسعى إلى تحويل شعوب المنطقة إلى عمّال وخدم ضمن منظومة خاضعة، بعد سلبها مقوّمات القوّة، وزرع الإحباط في نفوس أبنائها لمنع أيّ مقاومة أو رفض".

وأشار إلى ما قاله الأميركي باراك في مقابلة له: "هناك طرف يريد الهيمنة، وعلى الطرف الآخر أن يقتنع بأنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً وعليه أن يخضع."

وأوضح أنّ الإصرار الأميركي والإسرائيلي على نزع سلاح المقاومة يأتي ضمن هذا السياق، لأنّ هذا السلاح هو الذي حرّر لبنان من الاحتلال عام 1982 وطرد العدوّ خارج الحدود من دون قيد أو شرط، وهو اليوم العقبة الأساسية أمام تحقيق حلمهم بإنشاء ما يسمّى "إسرائيل الكبرى".

وتناول جشي ما ورد في تغريدة صادرة عن السفارة الأميركية في بيروت على منصة X والتي قالت فيها إنّ الولايات المتحدة ستواصل استخدام كل الأدوات المتاحة لضمان ألّا يشكّل "حزب الله تهديدًا للشعب اللبناني أو للمنطقة".

واعتبر أنّ هذا الموقف يشكّل تجاوزًا صارخًا للأعراف الدبلوماسية وانتهاكًا فاضحًا للسيادة اللبنانية، وقال: "للأسف، لم نسمع اعتراضًا من أحد من أركان السلطة أو من أدعياء السيادة على هذا التدخّل السافر في الشؤون اللبنانية".

وأوضح أنّ "حزب الله الذي تتّهمه الولايات المتحدة بالإرهاب، نال 20٪ من الأصوات التفضيلية في انتخابات عام 2022، وهو أكبر حزب لبناني شعبيًا بلا منازع، فيما لم تنل أي من الأحزاب الأخرى منفردة أكثر من 10٪."

وأضاف: هذا الحزب قدّم آلاف الشهداء والجرحى دفاعًا عن لبنان، فهل من يقاتل العدوّ دفاعًا عن أرضه وكرامته يكون إرهابيًا؟ أم من يأتي بطائراته وبوارجه من أكثر من عشرة آلاف كيلومتر ليفرض سطوته على بلدنا هو الإرهابي؟"

وأشار إلى أنّ المسافة بين لبنان والولايات المتحدة تبلغ حوالي 10,600 كيلومتر، متسائلًا: "أين الإرهاب؟ أهو في الدفاع عن الأرض أم في الاعتداء على الشعوب من وراء المحيطات؟"

وختم النائب حسين جشي كلمته بالتأكيد على أنّ المقاومة لن تخضع للتهديدات الأميركية أو الإسرائيلية، قائلاً: نحن لسنا بوارد الخوف من الأميركي واتباعه في المنطقة، وسنبقى أوفياء للشهداء والقادة الشهداء، نسير على نهجهم وهديهم في مواجهة مشاريع المستكبرين، وعلى رأسهم أميركا وإسرائيل وسنبقى مرفوعي الرؤوس، ولن ننحني للطغاة كما علّمنا سيدنا الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام.
 
