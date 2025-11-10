عن منشور للسفارة الأميركية.. تعليق من نائب في "حزب الله"!

وخلال حفل تكريمي لمناسبة يوم الشهيد، أضاف أنّ "هذا المشروع يسعى إلى تحويل شعوب المنطقة إلى عمّال وخدم ضمن منظومة خاضعة، بعد سلبها مقوّمات القوّة، وزرع الإحباط في نفوس أبنائها لمنع أيّ مقاومة أو رفض".وأشار إلى ما قاله الأميركي باراك في مقابلة له: "هناك طرف يريد الهيمنة، وعلى الطرف الآخر أن يقتنع بأنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً وعليه أن يخضع."وأوضح أنّ الإصرار الأميركي والإسرائيلي على نزع سلاح يأتي ضمن هذا السياق، لأنّ هذا السلاح هو الذي حرّر من الاحتلال عام 1982 وطرد العدوّ خارج الحدود من دون قيد أو شرط، وهو العقبة الأساسية أمام تحقيق حلمهم بإنشاء ما يسمّى " الكبرى".وتناول جشي ما ورد في تغريدة صادرة عن السفارة الأميركية في على منصة X والتي قالت فيها إنّ ستواصل استخدام كل الأدوات المتاحة لضمان ألّا يشكّل " تهديدًا للشعب اللبناني أو للمنطقة".واعتبر أنّ هذا الموقف يشكّل تجاوزًا صارخًا للأعراف الدبلوماسية وانتهاكًا فاضحًا للسيادة ، وقال: "للأسف، لم نسمع اعتراضًا من أحد من أركان السلطة أو من أدعياء السيادة على هذا التدخّل السافر في الشؤون اللبنانية".وأوضح أنّ "حزب الذي تتّهمه الولايات المتحدة بالإرهاب، نال 20٪ من الأصوات التفضيلية في انتخابات عام 2022، وهو أكبر حزب لبناني شعبيًا بلا منازع، فيما لم تنل أي من الأحزاب الأخرى منفردة أكثر من 10٪."وأضاف: هذا الحزب قدّم آلاف الشهداء والجرحى دفاعًا عن لبنان، فهل من يقاتل العدوّ دفاعًا عن أرضه وكرامته يكون إرهابيًا؟ أم من يأتي بطائراته وبوارجه من أكثر من عشرة آلاف كيلومتر ليفرض سطوته على بلدنا هو الإرهابي؟"وأشار إلى أنّ المسافة بين لبنان والولايات المتحدة تبلغ حوالي 10,600 كيلومتر، متسائلًا: "أين الإرهاب؟ أهو في الدفاع عن أم في الاعتداء على الشعوب من وراء المحيطات؟"وختم النائب حسين جشي كلمته بالتأكيد على أنّ المقاومة لن تخضع للتهديدات الأميركية أو ، قائلاً: نحن لسنا بوارد الخوف من الأميركي واتباعه في المنطقة، وسنبقى أوفياء للشهداء والقادة الشهداء، نسير على نهجهم وهديهم في مواجهة مشاريع المستكبرين، وعلى رأسهم أميركا وإسرائيل وسنبقى مرفوعي الرؤوس، ولن ننحني للطغاة كما علّمنا سيدنا الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام.