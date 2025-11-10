"سائق مستشار احد السياسيين".. توقيف المعتدي على طفل في بيروت (فيديو)

بعد الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي الذي يظهر مشاهد تعنيف "قاسية" على ولد في .