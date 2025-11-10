الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

"سائق مستشار احد السياسيين".. توقيف المعتدي على طفل في بيروت (فيديو)

2025-11-10 | 14:37
"سائق مستشار احد السياسيين".. توقيف المعتدي على طفل في بيروت (فيديو)
"سائق مستشار احد السياسيين".. توقيف المعتدي على طفل في بيروت (فيديو)

بعد الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي الذي يظهر مشاهد تعنيف "قاسية" على ولد في بيروت.

أفادت معلومات الجديد بأن شعبة المعلومات في بيروت القت القبض على المعتدي وهو أ. م. الذي يعمل سائق عند مستشار احد السياسيين.
محليات

لبنان

بيروت

تعنيف اطفال

محليات

لبنان

بيروت

تعنيف اطفال

يلتقي رئيس الحكومة نواف السلام وفد وزارة الخزانة الأميركية في السراي الحكومة عند الساعة العاشرة صباحاً
الرئيس سلام يُلازم السراي؟ .. الجديد تكشف صحة الخبر

بلدية عيترون تدين الاعتداء على منازل المواطنين
04:54

بلدية عيترون تدين الاعتداء على منازل المواطنين

صدر عنة بلدية عيترون البيان التالي:

04:54

بلدية عيترون تدين الاعتداء على منازل المواطنين

صدر عنة بلدية عيترون البيان التالي:

عون واصل لقاءاته في بلغاريا: لا بد من تطوير الاتفاقات الموقعة بين البلدين
04:02

عون واصل لقاءاته في بلغاريا: لا بد من تطوير الاتفاقات الموقعة بين البلدين

واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته الرسمية في صوفيا في اطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الى بلغاريا تلبية لدعوة رسمية من نظيره البلغاري رومين راديف.

04:02

عون واصل لقاءاته في بلغاريا: لا بد من تطوير الاتفاقات الموقعة بين البلدين

واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته الرسمية في صوفيا في اطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الى بلغاريا تلبية لدعوة رسمية من نظيره البلغاري رومين راديف.

بلدية عيترون تدين الاعتداء على منازل المواطنين
04:54
عون واصل لقاءاته في بلغاريا: لا بد من تطوير الاتفاقات الموقعة بين البلدين
04:02
الوكالة الوطنية: قوة من الجيش الاسرائيلي تسللت فجر اليوم إلى منطقة الخانوق في بلدة عيترون وعمدت الى تفخيخ وتفجير 4 منازل
03:29
الوكالة الوطنية: قنبلة من مسيّرة إسرائيلية على الضهيرة ولا اصابات
03:00
وطن الإنسان: رجاءٌ بأن يحمل البابا حياد لبنان
02:55
خلال 3 أسابيع.. الذهب يسجل أعلى مستوى
02:37
