محليات

"برق ورعد".. تجهّزوا!

2025-11-12 | 05:03
"برق ورعد".. تجهّزوا!
"برق ورعد".. تجهّزوا!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي و بسيط بدرجات الحرارة وهطول أمطار متفرقة، تشتد غزارتها بدءا من الظهر وتكون مترافقة مع برق ورعد، ونحذر من تشكل السيول بخاصة في المناطق الشمالية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي متقلب وماطر أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  حتى يوم الخميس، حيث يتأثر الحوض بمنخفض جوي ماطر مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا تؤدي إلى إنخفاض ملموس بدرجات الحرارة، وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة ويستمر حتى نهاية الأسبوع.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة  واحتمال أمطار متفرقة في المناطق الداخلية بخاصة جنوب البلاد، تكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية.

الخميس: غائم جزئياً إلى غائم مع انخفاض إضافي و بسيط بدرجات الحرارة وهطول أمطار متفرقة، تشتد غزارتها بدءا من الظهر وتكون مترافقة مع برق ورعد، ونحذر من تشكل السيول بخاصة في المناطق الشمالية .

الجمعة: غائم مع استمرار هطول أمطار متفرقة، تكون غزيرة احيانا مع انخفاض اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل، لتصبح دون معدلاتها الموسمية، وتكون مترافقة مع رياح ناشطة يرتفع معها موج البحر. تتساقط حبات البرد نتيجة ظهور خلايا رعدية من المزن الركامي مع استمرار التحذير من إمكانية حدوث سيول نتيجة غزارة الأمطار في بعض المناطق بخاصة شمال شرقي البلاد، والتي تؤدي إلى إنجراف في التربة.

السبت: غائم مع استمرار هطول أمطار متفرقة خصوصا في الفترة المسائية، حيث تشتد غزارتها واحتمال حدوث برق و رعد مع بقاء خطر تكون السيول و انجراف التربة بخاصة في المناطق الشمالية.
"برق ورعد".. تجهّزوا!

محليات

الطقس

اليوم

Aljadeed
فريد البستاني: تنظيم الصناديق التعاضدية ضرورة لحماية حقوق المواطنين وتعزيز الرقابة
بعد الهزة… إليكم موقعها وقوتها!

"يبخون سماً" و"حوار طرشان".. مواقف جديدة للرئيس عون!
07:41

اكد رئيس الجمهورية ان لبنان لم يتسلم بعد اي رد اسرائيلي على خيار التفاوض الذي كان قد طرحه لتحرير الارض، مشيراً الى ان" منطق القوة لم يعد ينفع، وعلينا ان نذهب الى قوة المنطق". وقال: "إذا لم نكن قادرين الى الذهاب الى حرب، والحرب قادتنا الى الويلات، وهناك موجة من التسويات في المنطقة، ماذا نفعل؟"

"يبخون سماً" و"حوار طرشان".. مواقف جديدة للرئيس عون!
07:41
عون: الدعوة إلى حوار قبل الانتخابات النيابية هو بمثابة "حوار طرشان" وهناك إصرار مني ومن الرئيسين بري وسلام على إجرائها في موعدها
07:40
عون: حزب الله لا يتعاطى في منطقة جنوب الليطاني والجيش اللبناني يقوم بعمل جبّار في الجنوب وسائر المناطق اللبنانية
07:40
بعد فيديو الاعتداء بالضرب.. الجديد تكشف المستجدات!
07:07
الرئيس جوزاف عون: لبنان بانتظار ردّ إسرائيل عبر الولايات المتحدة على خيار التفاوض لتحرير الأرض ومنطق القوة لم يعد ينفع وعلينا أن نذهب إلى قوة المنطق
07:06
جدار اسرائيلي جديد عند حدود لبنان! (فيديو)
06:56
