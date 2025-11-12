بعد الهزة.. الدفاع المدني في مهمات ميدانية!

"على أثر الهزّة الأرضيّة التي سجلت قبل ظهر اليوم
وبلغت قوّتها ٥،٣٦ درجات على مقياس ريختر
، وشعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية
، نفذ عناصر الدفاع المدني مهمات ميدانية في مدينة طرابلس
لتأمين سلامة
المواطنين الذين غادروا منازلهم هلعا من ارتدادات الهزة، ولتقديم المساعدة للنازحين الذين لجأوا إلى معرض رشيد كرامي الدولي
.
وقد عمل العناصر على تفقد المدينة والتأكد من خلوها من أي مخاطر محتملة. كما تواصل فرق الدفاع المدني جهوزيتها الكاملة لمواكبة أي تطورات ميدانية ناجمة عن النشاط الزلزالي الذي سُجِّل في المنطقة.