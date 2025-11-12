الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

"حفاظاً على مصداقيتك".. رسالة من جعجع لـ نعيم قاسم!

2025-11-12 | 06:47
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;حفاظاً على مصداقيتك&quot;.. رسالة من جعجع لـ نعيم قاسم!
"حفاظاً على مصداقيتك".. رسالة من جعجع لـ نعيم قاسم!

صدر عن رئيس حزب "القوّات اللبنانية" سمير جعجع، البيان التالي:

قال الشيخ نعيم قاسم إنّ "الاتفاق المعقود في 27 تشرين الثاني 2024 هو حصراً في جنوب نهر الليطاني".
شيخ نعيم، حفاظًا على مصداقيتك فحسب، وليس لأي سبب آخر، نؤكّد على التالي:
أولًا، ينصّ البند الثالث من القرار 1701 على ما يلي: "بسطُ سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وفقًا لأحكام القرارين 1559 و1680، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف."

ثانيًا، تؤكّد مقدّمة اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 على نزع سلاح جميع الجماعات المسلّحة في لبنان، بحيث تكون القوات الوحيدة المخوّلة حمل السلاح هي القوات المسلحة اللبنانية، أي:
أ. الجيش اللبناني.
ب. قوى الأمن الداخلي.
ج. الأمن العام.
د. أمن الدولة.
هـ. الجمارك اللبنانية.
و. الشرطة البلدية.

ثالثًا، ينصّ البند السابع من الاتفاق ذاته على التالي: "تفكيك جميع المنشآت غير المصرّح بها لاستخدام الأسلحة، وتفكيك جميع البنى التحتية العسكرية، بدءًا من جنوب الليطاني."

رابعًا، جاء في قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 آب 2025: "تأكيد تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة باسم اتفاق الطائف والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدّمها القرار 1701، واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط السيادة الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الشرعية للدولة لاتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان."

خامسًا، نصّ قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 آب على: "الإنهاء التدريجي للوجود المسلّح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها حزب الله، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله".

ومن جديد، شيخ نعيم، إنّ هذا التوضيح لا يأتي إلا حفاظًا على مصداقيتك، لا أكثر ولا أقل.
مقالات ذات صلة
"حفاظاً على مصداقيتك".. رسالة من جعجع لـ نعيم قاسم!

محليات

سمير جعجع

معراب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جدار اسرائيلي جديد عند حدود لبنان! (فيديو)
مراسلة "الجديد": انتهاء اجتماع لجنة "الميكانيزم" في الناقورة وبيان مرتقب للسفارة الأميركية

اقرأ ايضا في محليات

"يبخون سماً" و"حوار طرشان".. مواقف جديدة للرئيس عون!
07:41

"يبخون سماً" و"حوار طرشان".. مواقف جديدة للرئيس عون!

اكد رئيس الجمهورية ان لبنان لم يتسلم بعد اي رد اسرائيلي على خيار التفاوض الذي كان قد طرحه لتحرير الارض، مشيراً الى ان" منطق القوة لم يعد ينفع، وعلينا ان نذهب الى قوة المنطق". وقال: "إذا لم نكن قادرين الى الذهاب الى حرب، والحرب قادتنا الى الويلات، وهناك موجة من التسويات في المنطقة، ماذا نفعل؟"

07:41

"يبخون سماً" و"حوار طرشان".. مواقف جديدة للرئيس عون!

اكد رئيس الجمهورية ان لبنان لم يتسلم بعد اي رد اسرائيلي على خيار التفاوض الذي كان قد طرحه لتحرير الارض، مشيراً الى ان" منطق القوة لم يعد ينفع، وعلينا ان نذهب الى قوة المنطق". وقال: "إذا لم نكن قادرين الى الذهاب الى حرب، والحرب قادتنا الى الويلات، وهناك موجة من التسويات في المنطقة، ماذا نفعل؟"

يحدث الآن

اخترنا لك
"يبخون سماً" و"حوار طرشان".. مواقف جديدة للرئيس عون!
07:41
عون: الدعوة إلى حوار قبل الانتخابات النيابية هو بمثابة "حوار طرشان" وهناك إصرار مني ومن الرئيسين بري وسلام على إجرائها في موعدها
07:40
عون: حزب الله لا يتعاطى في منطقة جنوب الليطاني والجيش اللبناني يقوم بعمل جبّار في الجنوب وسائر المناطق اللبنانية
07:40
بعد فيديو الاعتداء بالضرب.. الجديد تكشف المستجدات!
07:07
الرئيس جوزاف عون: لبنان بانتظار ردّ إسرائيل عبر الولايات المتحدة على خيار التفاوض لتحرير الأرض ومنطق القوة لم يعد ينفع وعلينا أن نذهب إلى قوة المنطق
07:06
جدار اسرائيلي جديد عند حدود لبنان! (فيديو)
06:56
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025