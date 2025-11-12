إلى المغتربين.. بيان من الداخلية والخارجية!

صدر عن وزارتي الداخلية والخارجية، البيان التالي:





في إطار متابعة التحضيرات الجارية للإستحقاق الإنتخابي النيابي المقبل، تعلن وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين أنه، ولغاية تاريخ 12/11/2025، تم تسجيل 51,685 طلبا عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية والمغتربين.



وقد تسلّمت والبلديات منها 41,957 طلبا، يجري حاليا العمل على تدقيقها ومطابقتها مع قوائم الناخبين.



ومع اقتراب موعد انتهاء مهلة التسجيل المحددة بتاريخ 20 تشرين الثاني الجاري، تدعو الوزارتان اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي ، والراغبين في المشاركة في العملية الإنتخابية، إلى تسجيل طلباتهم قبل انتهاء المهلة، تأكيدا لحقهم الدستوري في الإقتراع.