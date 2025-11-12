تأثر خدمات الانترنت بسبب العطل في صور

صدر عن شركة "ألفا" للإتصلات البيان التالي:

"أدى عطل طرأ على كوابل ألياف ضوئية رئيسية في صور عائدة إلى ، إلى تأثر خدمات التي تقدمها ألفا في المنطقة ومحيطها".

وأضاف البيان: "تتابع الشركة عن كثب المسألة، على أن تعود الخدمة إلى طبيعتها فور إصلاح أوجيرو العطل".

وكانت قد اعلنت في بيان: "عطل في كوابل رئيسية في أدّى إلى توقف خدماتنا ونعمل على إصلاحه".