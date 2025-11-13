الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

مسيرة اسرائيلية تُحلق فوق الضاحية الجنوبية
2025-11-12 | 22:38

2025-11-12 | 22:38
مسيرة اسرائيلية تُحلق فوق الضاحية الجنوبية Publishing Date
مسيرة اسرائيلية تُحلق فوق الضاحية الجنوبية Publishing Date
محليات
مسيرة اسرائيلية تُحلق فوق الضاحية الجنوبية

محليات

اسرائيلية

تُحلق

الضاحية

الجنوبية

Publishing

الجيش حاضر أكثر جنوب الليطاني! (نداء الوطن)
غارتان اسرائيليتان استهدفتا المكان ذاته في بلدة طرفلسيه

في الحمرا.. تفجير ذخائر غير منفجرة!
03:46
03:46

في الحمرا.. تفجير ذخائر غير منفجرة!

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 13 / 11 / 2025، بين الساعة 10.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في شارع اللبان – الحمرا، بيروت".

03:46

في الحمرا.. تفجير ذخائر غير منفجرة!

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 13 / 11 / 2025، بين الساعة 10.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في شارع اللبان – الحمرا، بيروت".

وزير الداخلية: الجيش يسيطر ميدانياً على كل شبر من الأرض اللبنانية
03:42
03:42

وزير الداخلية: الجيش يسيطر ميدانياً على كل شبر من الأرض اللبنانية

قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار: "نواجه اليوم تحديا أساسيّا يتمثَّل في بسط سلطة الدولة على كامِل أراضيها، تطبيقا لأحكام الدستور، واحتراما لسيادة لبنان ووحدته الوطنيّة، وتعزيزا للثقة به في الداخل والخارج، ‎وفي هذا الإطار، يتولّى الجيش اللبنانيّ، وإلى جانبِه سائر الأجهزة الأمنيّة، فرض السيطرة الميدانية الكاملة على كل شبر من الأرض اللبنانيّة، ويشكل تحرير أرضنا المحتلة في الجنوب، ووقف الإعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة أولويّة وطنيّة لا مساومة عليها".

03:42

وزير الداخلية: الجيش يسيطر ميدانياً على كل شبر من الأرض اللبنانية

قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار: "نواجه اليوم تحديا أساسيّا يتمثَّل في بسط سلطة الدولة على كامِل أراضيها، تطبيقا لأحكام الدستور، واحتراما لسيادة لبنان ووحدته الوطنيّة، وتعزيزا للثقة به في الداخل والخارج، ‎وفي هذا الإطار، يتولّى الجيش اللبنانيّ، وإلى جانبِه سائر الأجهزة الأمنيّة، فرض السيطرة الميدانية الكاملة على كل شبر من الأرض اللبنانيّة، ويشكل تحرير أرضنا المحتلة في الجنوب، ووقف الإعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة أولويّة وطنيّة لا مساومة عليها".

في الحمرا.. تفجير ذخائر غير منفجرة!
03:46
03:46
وزير الداخلية: الجيش يسيطر ميدانياً على كل شبر من الأرض اللبنانية
03:42
03:42
بدء تساقط الأمطار في معظم المناطق اللبنانية مع وصول المنخفض الجوي الذي يستمر حتى السبت
03:18
03:18
في الحمرا.. تفجير ذخائر غير منفجرة!
03:18
03:18
عن حصرية السلاح والجيش.. ماذا قال باسيل؟
01:47
01:47
بعد الغارات.. مصلحة الليطاني تُطمئن: لا تأثير على نوعية المياه
01:24
01:24
