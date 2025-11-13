تسليح الجيش مقابل سحب سلاح "حزب الله"!

أشارت مصادر مطلعة لجريدة "الأنباء الالكترونية" الى أن تشديد لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في اطلالته أول من أمس على رفضه تسليم السلاح، يضع في مواجهة المجموعة الدولية وبالاخص الأميركية التي ربطت مساعدتها لبنان بحصرية السلاح بيد الدولة ، كما جرى الاتفاق عليه منذ الأول لانتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتشكيل حكومة الرئيس نواف سلام، وهو ما يشدد عليه الموفدون العرب والأجانب الذين يزورون لبنان، وخصوصاً منذ نحو سنة، وكان آخرهم وفد البنك الدولي ووفد الخزانة الأميركية، الذي أسمع المسؤولين اللبنانيين كلاماً قاسياً في هذا الاطار.